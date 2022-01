Lučenec to na Iskru vie. BKM zdolal Svit aj do tretice

"Pelikánov" potiahol za víťazstvom 22-bodový Zorvan. Premiéru v slovenskej extralige si odkrútil Dalan Ancrum.

SVIT. Uplynulý víkend ponúkol pokračovanie basketbalovej extraligy mužov. Aj tentokrát však v neúplnom zložení. Z plánovaného kvarteta zápasov sa opäť odohrali len dva, keďže Spišskí Rytieri a bratislavský Inter sa naďalej pasujú s vyčíňaním koronavírusu vo svojich kádroch.

Pre lučeneckých divákov je však dôležité, že po týždňovej prestávke sa v 21. kole predstavili basketbalisti BKM. Novohradčania vycestovali do Svitu.

Lučenčania to v aktuálnej sezóne na hráčov Iskry, ako sa hovorí, vedia. Severania „pelikánom“ podľahli už dvakrát, zvíťaziť sa im nepodarilo ani do tretice. Po dvoch vyrovnaných štvrtinách odchádzali na polčasovú prestávku predsa len spokojnejší zverenci kouča Sokolovskeho (48:50).

Ako kľúčová sa ukázala tretia desaťminútovka, v ktorej zaznamenali Lučenčania dvadsaťtri bodov, zatiaľ čo domáci len desať. Napriek prehratej záverečnej štvrtine si BKM svoj náskok ustrážil a Svit zdolal aj po tretíkrát v základnej časti aktuálneho ligového ročníka Niké SBL. Ťahúňom Novohradčanom a zároveň najlepším strelcom zápasu sa stal 22-bodový Ján Zorvan.

Svit - Lučenec 86:91 (29:29, 19:21, 10:23, 28:18)

TH: 24/21 - 23/16, Fauly: 22 - 21, Trojky: 3 - 15, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Životský

Svit: Baldovský 21, Avramovič 20, Mustafica 19, Walton 14, Mokráň 10 (Perič 2, Turza 0)

Lučenec: Zorvan 22, Buie 19, Johns 11, Castlin 7, Bolek 6 (Siládi 18, Láštic a Pruitt po 3, Ancrum 2)

Daniel Sokolovsky (tréner Lučenca): V prvých troch štvrtinách sa nám darilo najmä v útoku. Ťažíme z jednoduchej ofenzívy, posúvame si loptu, vytvárame si voľné strelecké pozície a keď sa nám to darí, vyzeráme výborne. Naopak, keď začneme hrať jeden na jedného, púšťať sa do driblingov a tlačiť sa do striel, je to zlé. Fanúšikovia museli byť obrovskou podporou pre domácich. Dodávali im energiu a Svit v poslednej štvrtine predviedol comeback. Začalo sa im dariť v koncovke, chytro bránili, využívali naše zlé rozhodnutia a podarilo sa im stiahnuť manko. Vďaka tomu sa však aspoň naučíme zvládať tesné situácie, ktoré v play off určite nastanú, takže toto stretnutie nás v tomto ohľade výborne preverilo.

Ján Zorvan (hráč Lučenca): Darilo sa nám v útoku, no obrana nebola, hlavne v prvom polčase, až taká dobrá. Po prestávke sme však v defenzíve a na doskoku zabrali, a prejavilo sa to na náskoku. V štvrtej štvrtine sme už trochu počítali s tým, že je dohraté, veď rozdiel bol, tuším, aj o 18. Presne toto sa nám nemôže stávať, takže sme radi, že sme nakoniec dokázali zvíťaziť. Ku koncu som veril, že vyhráme, ale nebolo mi všetko jedno, veď za tri minúty sme premárnili 13-bodový náskok. Musíme sa tomu vyhýbať, lebo na to môžeme doplatiť.

TABUĽKA PO 21. kole

1. Levice 19 17 2 1691:1415 36

2. Komárno 21 14 7 1836:1729 35

3. Lučenec 20 11 9 1745:1630 31

4. SNV 19 10 9 1540:1523 29

5. Inter BA 19 9 10 1548:1532 28

6. Handlová 18 8 11 1475:1622 27

7. Svit 20 7 13 1693:1798 27

8. Prievidza 19 2 17 1450:1729 21

(pozn. k tabuľke: zľava umiestnenie tímu, tím, počet odohratých zápasov, výhry, prehry, skóre, body)