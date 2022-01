V Špecializovanej nemocnici v Číži bojujú s pandémiou i byrokraciou

Aj vďaka tomu odliečili za štvrť roka iba 16 pacientov.

ČÍŽ. V Špecializovanej nemocnici v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) sv. Michala v obci Číž v okrese Rimavská Sobota odliečili od jej otvorenia v septembri 2021 len 16 pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Ako pre TASR priblížil riaditeľ nemocnice Michal Fajin, nízky počet hospitalizácií je spôsobený pandémiou nového koronavírusu i chýbajúcou zmluvou so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).

Špecializovaná nemocnica v Číži má podľa slov riaditeľa kapacitu 100 lôžok. V dôsledku tretej vlny pandémie nového koronavírusu, ktorá odštartovala krátko po otvorení zariadenia a obmedzila vykonávanie takzvanej bielej medicíny, však nebola využitá ani tretina.

"Bojujeme však i s byrokraciou a do dnešného dňa sa pokúšame zazmluvniť naše zariadenie aj so VšZP. Väčšina žiadostí o hospitalizáciu je práve od klientov tejto zdravotnej poisťovne," dodal Fajin s tým, že s ostatnými zdravotnými poisťovňami má nemocnica zmluvu uzavretú. Ako pre TASR vo svojom stanovisku uviedla VšZP, poisťovňa sa v súčasnosti žiadosťou Špecializovanej nemocnice FBLR sv. Michala o zazmluvnenie zdravotnej starostlivosti zaoberá.

V špecializovanom zariadení tak bolo doposiaľ hospitalizovaných iba 16 pacientov po cievnej mozgovej príhode. Podľa riaditeľa išlo o ľahké i ťažké prípady a pri všetkých liečba viedla k pozorovateľnému zlepšeniu zdravotného stavu. "Naša nemocnica bola prioritne zriadená pre Banskobystrický a Košický kraj, ale máme pacientov z celého Slovenska, čo vidíme aj na žiadostiach na hospitalizáciu. Naša prvá pacientka bola z okresu Topoľčany," priblížil Fajin.

Zriadenie špecializovanej nemocnice v Číži prispelo i k vzniku nových pracovných miest v regióne s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou. Personál nemocnice tvorí celkom 76 zdravotníckych a nezdravotníckych zamestnancov. Okrem rehabilitačných lekárov či fyzioterapeutov ide i o odborníkov na logopédiu či psychológiu, ktorí pacientom po cievnej mozgovej príhode pomáhajú zvládnuť i aktuálnu životnú situáciu.

"Víziou do roku 2022 je po úspešnom doladení zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami zvýšiť počet zamestnancov v odbore, ako aj zriadiť nové zariadenie, a to domov sociálnych služieb pre pacientov, o ktorých sa nemá kto dočasne či natrvalo postarať," prezradil riaditeľ nemocnice.

Cievne mozgové príhody, na ktoré sa nemocnica v Číži špecializuje, sú vo vyspelých krajinách po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie. Na Slovensku postihli v roku 2019 takmer 13.000 ľudí, pričom do jedného roka od porážky až štvrtina z nich zomrela. Tretina pacientov má po cievnej mozgovej príhode trvalé následky, ktorým však dokáže predísť včasná neurorehabilitácia.