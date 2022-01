Alkoholom poriadne posilnený vodič demoloval nielen autá (+foto)

V Rimavskej Sobote zažili v čase obeda divoké chvíle.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Podľa fotiek a informácií zverejnených krajským policajným riaditeľstvom na sociálnej sieti vidieť, že alkoholom posilnený vodič to v Rimavskej Sobote poriadne "roztočil". V pondelok 24. januára v čase obeda za sebou zanechal poriadnu materiálnu spúšť. Našťastie sa jeho divoká jazda zaobišla bez zranení. Nehoda sa začala na kruhovom objazde spájajúcom ulice Cukrovarská a Malohontská a skončila na parkovisku pred supermarketom firmy Lidl.

„35-ročný vodič, jazdiaci ulicami Rimavskej Soboty, prešiel krížom cez ostrovček kruhového objazdu, narazil do dopravného značenia a prenosného oplotenia, ako aj do auta vychádzajúceho z parkoviska, pokračoval v jazde ďalej a poškodil ďalšie dve autá," opísali priebeh nehody policajti s tým, že ani to ho nezastavilo a opäť narazil do prenosného oplotenia, ktoré poškodilo ďalšie zaparkované auto.

„Na mieste bol podrobený dychovej skúške, s výsledkom 3,29 promile, o pol jednej na obed," zakončili policajti.

Možno si len domýšľať akoby dopadla nehoda, kebyže aktuálne neprebieha rekonštrukcia predajne a na parkovisku by sa nachádzalo oveľa viac áut a hlavne ľudí.