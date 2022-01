Práce na náročnom úseku rýchlostnej cesty začali naplno

Až 5 km dlhá mostná estakáda v údolí už zapúšťa svoje "korene".

BRATISLAVA. Práce na výstavbe viac ako 9 km úseku Kriváň - Mýtna sa koncom minulého roka rozbehli. Aktuálne sa pracuje takmer v celej jeho dĺžke. Zadávateľ stavby Národná dialničná spoločnosť priniesla fotografie, ktoré zachytili stav prác koncom minulého roku.

„Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce," uviedli dialničiari na margo podoby budovaného úseku.

Zmluvné ukončenie stavby má byť v marci 2024. Jej zhotoviteľmi sú Doprastav a.s., Strabag s.r.o., Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s.

„Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby," dodali dialničiari.