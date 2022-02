V Lučenci otvorili nový dom seniorov

Nachádza sa v niekdajšej obľúbenej mestskej lokalite.

LUČENEC. Budova niekdajších lučeneckých kúpeľov po rokoch opustenia odnes oficiálne ožíva. Už včera v pondelok 31. januára zariadenie sociálnych služieb s názvom Dom seniorov Lučenecké kúpele otvorili slávnostne prestrihnutím červenej pásky. Otvorenia sa zúčastnila okrem iných primátorka Alexandra Pivková a popredseda BBSK Ondrej Lunter. Infotmovala o tom lučenecká samospráva na sociálnej sieti.

„Naším zámerom je prostredníctvom poskytovaných služieb aj naďalej zachovať, resp. zvyšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby, upevňovať ich spoločenské väzby, zabezpečiť sociálne aktivity obyvateľov zariadenia a pritom nezabúdať ani na ľudský prístup a rešpektovanie dôstojnosti každého obyvateľa.“ uviedol predseda správnej rady Dom seniorov Lučenecké kúpele, n.o., Jozef Princz. Zároveň poďakoval mestu Lučenec, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ako aj maďarskej vláde, ktorá finančne prispela k zriadeniu domu seniorov.

V otvorenom zariadení, ktoré má kapacitu 40 lôžok je podľa zverejnených informácií k dispozícii 27 izieb, z toho 16 jednolôžkových izieb, 9 dvojlôžkových izieb a 2 trojlôžkové izby. Bezbariérový prístup aj na poschodie je zabezpečený výťahom. Na prvom poschodí sa nachádzajú 2 jednolôžkové izolačné miestnosti s vlastnou kúpeľňou a WC.

Demografický vývoj si žiada takéto zariadenia

„ Všetci zápasíme s tým, že v našom regióne demografický vývoj ide negatívne smerom k seniorom, starším ľuďom a ukazuje sa nám to aj pri poskytovaní sociálnych služieb. Snažíme sa ísť ambulantnou cestou a v prirodzenom prostredí poskytovať sociálne služby. Toto je jedno zo zariadení, ktoré bude mať nielen v meste, ale aj v regióne Novohrad veľké využitie a tí, ktorí robíme v tejto oblasti, vieme, že je veľmi potrebné,“ povedala okrem iného primátorka mesta Alexandra Pivková.

Prácu si v novom domove našlo 20 ľudí na plný a čiastočný úväzok.

„ V dnešnej dobe je takáto investícia veľkým rizikom a chce to človeka, ktorý naozaj verí takejto myšlienke. Ja to vnímam ako našu spoločnú zodpovednosť voči občanom, ktorí sú dnes v seniorskom veku, pretože je našou morálnou povinnosťou ako občanov tejto krajiny byť schopní sa postarať o tých, ktorí zabezpečili to, že naša krajina, naše mestá vyzerajú tak, ako vyzerajú,“ dodal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Lokalita v Mestských lesoch vzdialená asi 3 km od centra mesta dostala pomenovanie kúpele kvôli tomu, že jej majitelia už od roku 1818 využívali tu prameniacu železitú vodu liečivého účinku na vaňové kúpele. V 19. storočí aj začiatkom 20. storočia bola aj obľúbeným oddychovým miestom ku ktorému viedla promenáda z mestského parku.

„ V 70. rokoch 20. storočia tu postavili drevené chatky a prestavali/rozšírili pôvodnú pôvabnú budovu. Pravidelne tu organizovali letné detské aj pionierske tábory. Po roku 1989 celý priestor začal chátrať. Centrálna budova a jej okolie je v súčasnosti v súkromnom majetku. ,“ doplnil informácie o histórii lokality v rámci slávnostného otvorenia poslanec BBSK Péter Csúsz, ktorý pomáhal podľa slov predsedu správnej rady nového sociálneho zariadenia aj pri realizácii projektu.