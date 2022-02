Tréner Berky: Sme motivovaní, musíme však hrať disciplinovane

Štvrťfinále EURO 2022 medzi Slovenskom a Španielskom je na programe už dnes večer. Futsalisti z Pyrenejského polostrova sú sedemnásobní majstri Európy, dvakrát si vybojovali titul svetových šampiónov. Slovensko chce napriek tomu zabojovať o ďalšiu senzáciu.

Futsalový výber SR na ME 2022 - po postupe do štvrťfinále (Zdroj: futsalslovakia.sk / uefa.com)

HOLANDSKO. Pred pár dňami k nám dorazila skvelá správa z "krajiny tulipánov". Na aktuálnom európskom šampionáte vo futsale (EURO 2022) sa reprezentačnému výberu Slovenska podarila skutočná senzácia. Je ňou postup medzi osmičku najlepších tímov starého kontinentu. Už dnes (utorok, 1. februára) večer čaká slovenských futsalistov ďalší súper zvučného mena.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mužstvo vedené skúseným trénerom Mariánom Berkym zaznamenalo v základnej skupine C vyrovnanú zápasovú bilanciu. Úvodná prehra s Ruskom (1:7) Slovákov nezlomila, remízový duel proti Poliakom (2:2) im priniesol historicky prvé body do tabuľky na významnom (a celkovo premiérovom) medzinárodnom podujatí. Futsaloví reprezentanti s dvojkrížom na hrudi si účasť vo vyraďovacej fáze ME 2022 vybojovali v napínavom dueli s Chorvátskom (5:3).

Turnajový pavúk napokon pridelil Slovákom jedného z TOP favoritov európskeho šampionátu. Je ním sedemnásobný majster Európy a zároveň majster sveta vo futsale - reprezentačný výber Španielska. Štvrťfinálový súper Slovenskej republiky postúpil zo skupiny D bez jedinej prehry - dvakrát zvíťazil a raz remizoval.

"Tento zápas bude po taktickej stránke veľmi ťažký. Budeme musieť dodržiavať disciplínu v defenzíve. Sú tam silné individuality, na ktoré si musíme dať pozor. To sú najsilnejšie zbrane Španielska, v drese ktorého dominuje silný pivot Lozano. Rovnako tak Adolfo, výborný v situáciách jeden na jedného. Budeme sa musieť zamerať na rôzne štruktúry v defenzíve, aby sme to vedeli ubrániť.

My sme dostatočne motivovaní, no ak chceme ísť ďalej, musíme bojovať, aby sme Španielsko ubránili. Keď do toho dáme ešte aj srdiečko a bojovnosť, tak môžeme prekvapiť. Verím v tento tím a ak zopakujeme výkon, ktorý sme predviedli proti Chorvátom, tak by sme mohli uspieť. Španieli sú však tiež veľmi motivovaní, aby postúpili do semifinále, keďže sa im nepodarili posledné MS a potrebujú si pripísať znovu ďalší úspech. Sedemkrát vyhrali ME, dvakrát MS. Lepšia motivácia než ich poraziť nie je," vyjadril sa exkluzívne pre náš web mynovohrad.sme.sk tréner SR Marián Berky.

Štvrťfinálový duel Slovensko - Španielsko je na programe už dnes (1. februára) o 20.00 hod.