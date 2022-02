V uplynulých dvoch rokoch opravovali cesty a chodníky za svoje

Tohto roku v Sušanoch budú aj zo štátnej dotácie.

SUŠANY. Najmä na opravu ciest a chodníkov sa v uplynulých dvoch rokoch zamerali v obci Sušany v okrese Poltár. Práce financovali výlučne z vlastných zdrojov. Pre TASR to uviedol starosta Štefan Vaclavik.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V roku 2020 sme zrealizovali opravy obecných chodníkov. Zapojili sme sa aj do výziev MAS Malohont s dvomi projektmi a to na rozšírenie pamätnej izby obce a na revitalizáciu miestneho parku, žiaľ do dnešného dňa neboli tieto projekty zo strany PPA vyhodnotené,“ povedal.

Vlani z vlastných zdrojov zrealizovali rekonštrukciu celej miestnej komunikácie v časti Sušany - Jelené v sume 46- tisíc eur a čiastočnú rekonštrukciu jednej ulice za približne 14-tisíc eur. Zrekonštruovali tiež poškodený mostík cez potok do obecného parku.

„Na projekt rekonštrukcie ďalších dvoch menších miestnych komunikácií sme získali od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zhruba 42-tisíc eur. Tento projekt plánujeme zrealizovať v jarných mesiacoch tohto roka,“ doplnil starosta.

Prvá písomná zmienka o tejto gemersko-malohontskej obci je z roku 1407, a to v súvislosti s osadou Jelené so Svätou Túrňou, kde sa podľa historikov nachádzal kláštor a osadníci Jeleného tvorili jeho súčasť. Významným zdrojom obživy obyvateľov bolo v minulosti hrnčiarstvo. V dedine bolo ešte v medzivojnovom období sedem hrnčiarskych dielní a tucet pecí na vypaľovanie keramiky.