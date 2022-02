Obnovená historická vila netradičného vzhľadu má byť ďalším turistickým lákadlom na Gemeri

Petrivaldského vilu v Hnúšti, ktorá je v rozsiahlej rekonštrukcii, samospráva zaujímavo využije.

Šéfredaktor - MY Novohrad

HNÚŠŤA. Petrivaldského vila, ktorá je od roku 1998 kultúrnou národnou pamiatkou, roky chátrala.

O jej rekonštrukcii sa síce hovorilo už pred štvrťstoročím, no reálne sa začala až vlani na jar.

Obnovu netradičnej historickej budovy, ktorej posledný majiteľ Pankrác Petrivaldský zomrel v roku 1976 bez zanechania dedičov aj testamentu, realizuje mesto. Do jeho rúk totiž vila prešla delimitáciou v roku 1996.

So stavbou, ktorá bola donedávna v žalostnom stave, má tamojšia samospráva, ktorej ambíciou je pozdvihnúť región z turistického hľadiska, zaujímavé plány.

Roman Lebeda, primátor Hnúšte. (zdroj: Marcela Ballová)

„Bude slúžiť predovšetkým turizmu. Do historickej časti plánujeme presťahovať Turistické informačné centrum, ktoré aktuálne sídli v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Tiež tu plánujeme interaktívnu výstavnú miestnosť, ako aj zaujímavé múzeum knihy a našich významných dejateľov Janka Francisci Rimavského a Mateja Hrebendu. Malá časť expozície by mohla byť venovaná aj rodine Petrivaldských, ktorá vilu dala postaviť,“ priblížil Roman Lebeda, primátor Hnúšte s tým, že v novej časti objektu sa počíta so sociálnymi zariadeniami, ktoré sa nedali vybudovať v historickej časti.

Súčasťou prvej etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky bol archeologický výskum, ktorý ešte v marci 2020 avizoval architekt Ivan Siláči z Lučenca, autor projektu.

Vizualizácia Petrivaldského vily po rekontrukcii. (zdroj: Ivan Siláči)

„Archeologický prieskum má preukázať polohu pôvodných základov verandy, ktorý sa bude k objektu dopĺňať. Keďže ide o pamiatku, boli realizované rozsiahle výskumy. Počas realizácie projektu nachádzame nové fakty a skutočnosti,“ priblížil pred začiatkom rozsiahlej obnovy vily Siláči s tým, že očakáva veľmi náročnú rekonštrukciu.

„Okrem statického zabezpečenia stavby, cez vysušenie zavlhnutých konštrukcií až po reštaurátorské obnovy najhodnotnejších prvkov v exteriéri či interiéri. Týka sa