Silný, kvalitný a konkurencieschopný tím. Také sú ciele skúseného trénera Hajnáčky

Csabu Tótha mrzia najmä tri nezvládnuté zápasy jesene. Na svoj tím je však hrdý, jeho zverenci si uvedomujú dôležitosť pravidelných tréningov.

HAJNÁČKA. Po rozpačitom štarte do nového ročníka IV. ligy skupiny Juh dokázal tím Hajnáčky naplno bodovať až v siedmom kole proti Príbelciam. Mužstvo vedené skúseným trénerom Csabom Tóthom však v závere jesennej časti vydolovalo dve cenné výhry.

Predzápasová rozcvička Hajnáčky pred prípravákom s Lučencom (zdroj: Róbert Rácz)

Najskôr získalo skalp Tornale, tri body si hneď o týždeň neskôr priviezlo aj z horúcej málineckej pôdy. K pokojnejšiemu stredu štvrtoligovej tabuľky chýba v polsezónnej bilancii Hajnáčke bod či dva navyše, rozdiely medzi siedmym až jedenástym miestom sú minimálne.

Tóthova družina zimuje na 9. priečke s pätnástimi bodmi s pomerom skóre 12:24. Viac o hodnotení jesene, zimnej príprave a ambíciách pred jarnými odvetami nám porozprával ostrieľaný lodivod A-tímu Hajnáčky.

“ Pred sezónou sme nemali dostatok času na to, aby bol káder takpovediac hotový na ligový ročník. Cez súťaž sa však chalani dali dokopy a od zápasu k zápasu boli stále lepší a lepší. Oni sami si uvedomili, že bez tréningu sa futbal hrať nedá. „ Csaba Tóth

Hoci jesenná časť futbalových súťaží skončila už pred niekoľkými mesiacmi, skúsme sa za ňou ešte obzrieť. Pán tréner, ako hodnotíte polsezónnu bilanciu a umiestnenie Hajnáčky v ligovom ročníku 2021/2022?

S celkovým umiestnením mužstva som spokojný. Teda, ak neberiem do úvahy posledný domáci zápas proti Medzibrodu. Ak by sme ho zvládli lepšie, mohli by sme zimovať na peknom siedmom mieste. Myslím si, že nám v jesennej časti výrazne chýbal zakončovateľ. Strelili sme málo gólov. Na tom musíme ešte zapracovať.

Tím Hajnáčky. Neúplný. (zdroj: Róbert Rácz)

Dali sa podľa vás niektoré zápasy zvládnuť aj lepšie? Ak áno, ktoré podľa vás?

Určite áno. Tri zápasy ma obzvlášť mrzia.