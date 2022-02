Samospráva vyzýva obyvateľov Lučenca, aby prispeli k zvýšeniu bezpečnosti v meste

Podľa vedenia mesta sa často posťažujú na internete, ale neobrátia sa na polciu.

LUČENEC. Ako informovala lučenecká samospráva na svojej webovej stránke primátorka Alexandra Pivková zvolala za účelom zhodnotenia bezpečnostnej situácie pracovnú poradu.Riešili sa na nej podnety od občanov a hodnotil aktuálny bezpečnostný stav v našom meste. Zúčastnili sa jej Igor Slovák (poverený riadením odboru poriadkovej polície), Radomír Marko (zástupca riaditeľa ORZP a poverený riaditeľ) a náčelník mestskej polície Ján Tuček.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Samospráva rieši prostredníctvom oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu na dennej báze občanov bez domova a neprispôsobivých obyvateľov. Táto práca je však veľmi náročná a komplikovaná, pretože aj pri najlepšej možnej snahe našich pracovníkov sa nájdu ľudia, ktorí pomoc stále odmietajú," uvádza samospráva s tým, že v niektorých prípadoch je potrebné týchto obyvateľov riešiť aj za spolupráce štátnych orgánov či špecializovaných lekárov.

„Mesto disponuje značným pokrytím kamerovým systémom, ktorý ich prácu uľahčuje. Náčelník mestskej polície, ako aj predstavitelia štátnej polície sa však zhodujú, že ich prácu a riešenie deliktov by výrazne uľahčila intenzívnejšia spolupráca s verejnosťou," dopĺňa vedenie mesta a vyzýva obyvateľov, ktorí sa stanú svedkami páchania priestupkov, aby túto skutočnosť nahlásili buď na mestskú alebo štátnu políciu.

Podnety ľudia dávajú, ale často len na sociálne siete

Často sa totiž stáva, že sa ľudia ozývajú so svojimi postrehmi a podnetmi len prostredníctvom sociálnych sietí. A na mestskú políciu či policajný zbor SR sa obráti len zlomok obyvateľov.

„ Obidvaja predstavitelia silových zložiek sa tak zhodujú, že bez patričných podnetov či hlásení nie je možné vo veci konať. Aj tu platí pravidlo, že kde nie je žalobca, nie je ani sudca. Mesto sa aktívne zaoberá každým podnetom a na zvýšení bezpečnosti plánuje spolupracovať s políciou aj naďalej," tvrdí samospráva.

Vedenie mesta vyzýva, aby svedkovia porušovania verejného poriadku či porušovania zákona, neváhali kontaktovať mestskú políciu na čísle 159 alebo policajný zbor SR na čísle 158.

„ Každý nový deň prináša výzvy a my musíme na tieto výzvy patrične reagovať. Nebudeme však tolerovať neprávosť a porušovanie zákonov. Z tohto dôvodu by som chcela veľmi pekne poprosiť obyvateľov mesta, aby o svojich problémoch neinformovali častokrát anonymne na sociálnych sieťach, ale aby sa obrátili so svojimi podnetmi a problémami na kompetentných. Jedine tak môžeme tieto problémy obratom riešiť,“pripomenula primátorka mesta.