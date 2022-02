Kvôli jednej nesplnenej podmienke opakujú súťaž na dodávateľa rekonštrukcie komunikácií

Samospráva Modrého Kameňa by kvôli tomu prišla štvrtinu príspevku.

MODRÝ KAMEŇ. Mesto Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš opakuje súťaž na dodávateľa rekonštrukcie komunikácií, výstavbu chodníkov a verejného osvetlenia z minulého roka. Ako pre agentúru SITA uviedla primátorka mesta Mária Bednárová, dôvodom je zistenie pochybenia u pôvodne vysúťaženého dodávateľa kontrolným orgánom.

Radnica na realizáciu projektu "Zlepšenie dostupnosti služieb obyvateľov MRK v Meste Modrý Kameň" c celkovej sume 397 912,26 eura získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov do výšky 378 016,65 eura.

„Výherca súťaže nesplnil jednu podmienku odbornej spôsobilosti jedného zamestnanca. Pokiaľ by sme trvali na tomto dodávateľovi, tak by nám krátili príspevok o 25 %, čo je u nás nepriechodné, lebo by sme to nevedeli financovať. Preto sme verejné obstarávanie zrušili a nanovo ho vypísali,“ objasnila dôvody opakovania súťaže primátorka.

Podľa súťažných podkladov je predmetom zákazky výstavba nových chodníkov na uliciach Školská, Zámocká a Ďurička v celkovej dĺžke 953,32 metra, rekonštrukcia ciest na uliciach Školská a Zámocká v celkovej dĺžke 649,7 metra a výstavba verejného osvetlenia na všetkých troch uliciach v celkovej dĺžke 717,02 metra, kde pôjde celkom o 28 svietidiel.

„Ide hlavne o obnovu Zámockej ulice od kostola na hrad a za kostolom je to Školská ulica, kde sa nachádzajú najpočetnejšie obydlia s rómskymi občanmi,“ popísala Bednárová.

Záujemcovia o realizáciu môžu ponuky posielať do 25. februára. „Ak nebude veľa námietok a pripomienok, tak by sme chceli mať verejné obstarávanie uzavreté do konca marca. Po kontrole na riadiacom orgáne plánujeme začať čo najskôr, podľa možnosti už v lete,“ uzavrela primátorka.