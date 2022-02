Hokejoví mládežníci pozývajú na ľad

HC Lučenec a ZŠ M. R. Štefánika organizujú pod záštitou Slovenského zväzu ľadového hokeja zaujímavé športové podujatie. Oživenie projektu Deti na hokej prichádza po dvojročnej pauze.

LUČENEC. Deti na hokej. Tak znie názov športového podujatia, ktoré sa v centre Novohradu uskutoční už o niekoľko hodín. Sobotné (5. februára) popoludnie sa tak okrem futbalu a futsalu ponesie aj v znamení hokeja. Organizátorskú taktovku nad akciou prevzali spoločne mládežnícky hokejový klub HC Lučenec a ZŠ M. R. Štefánika.

HC Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)

Oživenie tradície po uvoľnení opatrení

Projekt Deti na hokej nie je v našom meste žiadnou novinkou. Lučenecký klub v spolupráci so spomínanou základnou školou ho v minulosti už niekoľkokrát zorganizovali, plány v uplynulých ročníkoch však stopla pandémia koronavírusu. Myšlienka zorganizovať podobnú akciu vzišla priamo od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Deti na hokej - informácie v kocke sobota (5. februára 2022)

v čase od 14.00 - 16.00 hod.

Zimný štadión pri parku, Lučenec

organizátori: HC Lučenec, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec + SZĽH

„Je to projekt, ktorý sa organizuje už zopár rokov v spolupráci so SZĽH. Nakoľko to však situácia vlani nepovoľovala, minulý rok sme museli pristúpiť k zrušeniu akcie. Tento rok, najmä vďaka čiastočným uvoľneniam prijatých opatrení, sme sa rozhodli podujatie opäť oživiť,“ priblížil Lukáš Plešavský, manažér mládeže HC Lučenec, ktorý je zároveň pedagógom a trénerom v lučeneckej ZŠ M. R. Štefánika.

HC Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)

Podľa jeho slov je primárnym cieľom športového podujatia najmä zábava na ľade, za nemenej dôležitý aspekt však považuje aj ukážku toho, že v Lučenci pôsobí kvalitný klub s dlhoročnou tradíciou.

„Chceme, aby deti zistili, že hokej nie je len o drile a drine, ale aj o zábave. A, samozrejme, chceme tiež deťom a ich rodičom ukázať, že aj v našom meste pôsobí kvalitný mládežnícky klub, ktorý môžu navštevovať, a okrem zábavy, základov korčuľovania, osvojenia si princípov fair-play tiež môžu spoznať nových kamarátov. V neposlednom rade pohybom a pobytom na ľade si dokážu zlepšovať kondíciu a posilňovať imunitu,“ doplnil Plešavský.

Hokejové kluby v menších mestách sú v nevýhode

On sám intenzívne vníma radosť mnohých detí z možnosti športovať. Práve z tohto chce HC Lučenec vyťažiť čo najviac, uvedomujúci si nesmiernu dôležitosť pohybu mládeže a sýtenie ich záujmu o hokej.

Z Miniligy hranej v Lučenci (zdroj: Róbert Rácz)

„Myslím si, že po výpadku športu ako takého sú deti rady, že sa konečne môžu viac hýbať. Na jednej strane je systematický tréningový proces, ale pre deti je aj tak najviac zápas a strelený gól.

Hokej ako taký má v menších mestách nevýhodu, nakoľko ľad je k dispozícii na pomerne krátku dobu počas kalendárneho roka. Väčšinou je to obdobie od od septembra do konca marca. V iných, väčších kluboch majú ľad od začiatku augusta do konca apríla, prípadne k dispozícii celoročne.

Samozrejme, aj mimo ľadu máme systematický tréning, ktorý hráči potrebujú, ale pre hokejistu je ľad predsa len ľad,“ zamyslel sa na záver mládežnícky manažér Plešavský.