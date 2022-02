Porevolučné roky boli aj v Novohrade divoké a hlučné - dokončenie

Nahliadneme do naozajstného hudobného podzemia, tentokrát do mesta baníkov.

Dark Mordor. zostava z roku 1992, Pavel Ďuriš, Peter Hulec, Renato Sanda. V dokončení sa pozrieme za metalistami do mesta baníkov, Veľkého Krtíša. (Zdroj: z archívu Pavla Ďuriša)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Prinášame vám dokkončenie spomínania na prvú porevolučnú dekádu. Tá bola pomerne divoká a hlučná čo vyjadrovali pomerne dobre hudobné kapely, ktoré sa priklonili ku "kovovému" zvuku. Metalisti boli osobitou skupinou, v regióne Novohrad ich nikdy nebolo extrémne veľa, ale doteraz sa nájdu osamelí jazdci, ktorí bez tohto okrajového hudobného žánru nevedia žiť a dokonca stále hrajú hoci im aktuálna pandémia zobrala možnosť koncertovania, čo je často jediná možnosť ako priniesť svoju tvorbu verným fanúšikom.

Nasledujúci príspevok, ktorého som autorom vyšiel v bonusovej časti Zborníka zo šiesteho ročníka stretnutia priateľov regionálnej histórie v roku 2020. Hoci sa to nám čo sme túto éru zažili na prahu dospelosti nezdá je to už história. V príspevku sú v zátvorkach čísla, ktoré dovysvetľujú text a prinášajú odkazy na pôvodné zdroje. Prosím berte tento príspevok s nadhľadom tak ako bol myslený. Ťažko mohol reálne konkurovať príspevkom, ktoré sú v zborníku písané fundovanými zanietencami do regionálnej histórie.

V dokončení nájdeme posledného reprezentanta z Lučenca. Hudobný projekt, ktorý bol hlavne o zabáve. Potom sa pozrieme do Veľkého Krtíša - mesta baníkov. Toto prostredie bolo metalu prajné a je tomu až dodnes aj vďaka Pavlovi Ďurišovi., ktorý tam vlastní unikátny rockový bazár a hlavne stále hrá hlučne a divoko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vo Veľkom Krtíši majú unikátne miesto, nasiaknuté (nielen) rockovou hudbou Čítajte

Dekáda v znamení kovu (1990 -1999) dokončenie

Schneider Band