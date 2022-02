Stavbári pokračujú vo výstavbe rýchlostnej cesty, zahryzli sa do údolia

Náročný úsek by mal byť hotový už o dva roky.

KRIVÁŇ/MÝTNA. Motoristi v Novohrade sa nevedia dočkať budovaného diaľničného spojenia, ktoré má na nešpecifikovane dlhší čas končiť práve v ňom. Aktuálne práce prebiehajú na dvoch úsekoch rýchlostnej cesty R2, ktoré po dokončení vytvoria vyše 40 kilometrov dlhý úsek rýchlostnej cesty smerujúcej od Tomášoviec po diaľničný výjazd Zvolen, východ.

Priame prepojenie na existujúcu diaľnicu do Bratislavy či pokračovanie rýchlostnej cesty aspoň v polovičnom profile na Košice je ako sme písali minulý rok v nedohľadne.

Potešiteľné je však aspoň to, že sa už naplno rozbehli práce na úseku Kriváň - Mýtna ako ukazujú najnovšie fotky z jeho výstavby, ktoré priniesla Národná dialničná spoločnosť. Nadväzujúci úsek Tomášovce - Mýtna sa tiež dobudováva.

Zatiaľ s avizovaným ročným sklzom by mal byť dokončený Združením R2 Metrostav - Hochtief na jeseň aktuálneho roku. Dokončenie úseku Kriváň - Mýtna je naplánované na koniec prvého štvrťroku 2024.Jeho zhotoviteľmi sú spoločnosti Doprastav a.s., Strabag s.r.o., Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s..

„Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby," uvádzajú na margo tejto stavby dialničiari. Potvrdzuje to aj video, ktoré ukazuje celú dĺžku budovanéného úseku.