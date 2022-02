Presadil sa na Slovensku, aktuálne hviezdi v Poľsku. Sníva o Serii A

Premiéru odchovanca cinobanského CŠK v drese Elany Torun videlo tritisíc divákov. Tvrdí, že Poliaci futbal zbožňujú. Prezident klubu však hráčov varoval, aby sa v meste po prehratom zápase radšej neukazovali.

(Celý článok v plnom znení si môžete prečítať aj v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 15. februára 2022)

POĽSKO, PRUSZKÓW. Odchovanec Cinobanského športového klubu si plní svoje sny. Futbalovo vyrastal v našom regióne, jeho talent, odhodlanie a chuť športovo napredovať si však všimli aj ďaleko za jeho hranicami.

Článok pokračuje pod video reklamou

V minulosti hájil farby poltárskeho Sklotatranu, Pohronia, Fiľakova i rimavskosobotského MŠK a iných klubov. Poslednom zastávkou Lukáša Hrnčiara v slovenskom futbale bol MŠK Novohrad Lučenec.

Začiatkom januára 2020 zamieril od treťoligistu z centra Novohradu v ústrety novým výzvam. Zlákala ho možnosť zahraničného angažmánu, destináciou sa stalo Poľsko. Vďaka voľnému transferu sa stal novou posilou klubu Elana Torun.

“ Všetky zápasy Ekstraklasy dávajú v televízii, dokonca aj našu treťoligovú súťaž vysiela televízia. Osobne si myslím, že tunajšia 3. liga je na úrovni druhej slovenskej ligy. V Poľsku je futbal skutočne na inej úrovni. „ Lukáš Hrnčiar

Dvadsaťštyriročný ofenzívny stredopoliar strávil v drese účastníka tretej najvyššej poľskej ligy trištvrte roka.

V septembri roku 2020 zmenil klubovú príslušnosť, tentokrát viedli jeho kroky do kádra pruszkówského Zniczu. Viac nám rodák z nášho regiónu prezradil v exkluzívnom rozhovore.

Lukáš Hrnčiar (v žltom drese) v časoch pôsobenia v Elane Torun (zdroj: archív L. Hrnčiara)

Zalovme trochu vo vašej pamäti. Ako si spomínate na svoje futbalové začiatky, na obdobie detstva, ktoré sa viaže k tomuto športu?

S futbalom som začínal v žiackych kategóriách CŠK Cinobaňa. Po roku som prestúpil do mužstva Sklotatran Poltár, kde si ma vyhliadol dnes už nebohý tréner Pavel Salva. Práve on mi najvýraznejšie pomohol.

Rok a pol som v poltárskom Sklotatrane hrával za starších žiakov, s tímom sa nám podarilo postúpiť aj do 2. ligy starších žiakov. Po roku a pol si ma všimol tréner Július Szőke z Podbrezovej, a tak som prestúpil práve do tohto klubu.

Máte za sebou bohatú futbalovú kariéru na Slovensku. V tímoch v našom regióne, ako aj v neďalekom okolí, ste strávili značnú časť svojej dorasteneckej i seniorskej kariéry. Hájili ste farby Rimavskej Soboty, Lučenca, Fiľakova a iných klubov (Žilina, Podbrezová či Pohronie)... Ako s odstupom času vnímate toto obdobie strávené v slovenskom futbale?

V každom klube, ako vlastne celkovo všade, boli aj dobré časy a aj tie horšie. Spoznal som sa však s mnohými novými ľuďmi, skvelými hráčmi a trénermi. Od každého som si niečo zobral, naučil sa. Celkovo na Slovensko spomínam pozitívne, veď predsa som sa tu narodil...

Začiatkom roka 2020 smerovali vaše futbalové kroky do Poľska. Z MŠK Novohrad Lučenec ste zamierili do tímu tretej najvyššej súťaže u našich severných susedov, do klubu Elana Torun. Prečo si ste sa rozhodli pre tento krok?

Kontaktoval ma jeden manažér z Prešova s otázkou, či nechcem skúsiť druhú poľskú ligu.

PO ODOMKNUTÍ ČLÁNKU SA DOČÍTATE: Ako sa odchovanec cinobanského CŠK dostal do zahraničia?

Prečo sa rozhodol pre poľskú tretiu ligu?

Ktorá futbalová súťaž je kvalitnejšia - poľská, či slovenská? A prečo?

Prečo zmenil klubovú príslušnosť počas zahraničného angažmánu?

Ktorému tímu fandí a v ktorom klube by si rád zahral?

Komu vďačí za svoj progres?

...a ešte omnoho viac.

Len podotknem, že v Poľsku je to tretia najvyššia futbalová súťaž. Povedal mi, o aký klub ide, a že mužstvo chce postúpiť do prvej ligy.