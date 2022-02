História je nielen svedkom času, ale aj učiteľkou života

Božena Slančíková – Timrava, Mária Ďuríčková, Ján Findra, Belo Felix, Ľudovít Višňovský, ale napríklad aj Mark Dann a mnohí iní. To je len zlomok úspešných absolventov lučeneckej strednej školy, v ktorej názve vždy rezonovali termíny ako učiteľský či pedagogický.

Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Lučenci so žiačkami školy (Zdroj: FB archív SOŠPg / sospglc.sk)

LUČENEC. Stredná odborná škola pedagogická je stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚBBSK so samostatnou právnou subjektivitou. Jej závideniahodná história siaha až do roku 1869, ktorý sa nezmazateľne zapísal zlatými písmenami do histórie novohradského regionálneho školstva.

Okienko do histórie školy

Vtedy uzrela svetlo sveta zriaďovacia listina Lučeneckého štátneho učiteľského ústavu a jej prvý riaditeľ Terray Károly spolu s dvoma učiteľmi privítali v školskom roku 1869/1870, presne 27. novembra, osemnásť mladých chlapcov, ktorí splnili podmienky prijatia: vek 18 rokov, vysvedčenie z ľudovej školy, zvládnutie prijímacích pohovorov.

Historická budova SOŠ pedagogickej, v minulosti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci (zdroj: FB SOŠPg / web sospglc.sk)

Takto sa zrodila najstaršia stredná pedagogická škola na Slovensku pripravená vzdelávať a pripravovať svojich žiakov na pozíciu učiteľov.

„Po vzniku samostatnej ČSR v roku 1918 pokračovali snahy pripravovať slovenských učiteľov pre národné školstvo. Škola organizovala rôzne hudobné a recitačné večery, profesori pripravovali prednášky na aktuálne témy, žiaci sa prezentovali na slávnostných akadémiách, aktívne pracovali v rôznych krúžkoch, najmä v oblasti literárno-dramatickej a bábkovej.

Aj súčasná generácia žiakov SOŠ pedagogickej je veľmi tvorivá. Takto oslávili nedávny Halloween (zdroj: FB SOŠPg Lučenec / web sospglc.sk)

Dobré výsledky a umiestnenia na rôznych súťažiach v športovej oblasti získali v gymnastike, hádzanej, vo volejbale, v päťboji, ale aj vo futbale a v hokeji. Popri výchovno-vzdelávacom procese pre denné štúdium organizoval ústav aj krátkodobé kurzy, ako napríklad opatrovateľský, jazykový, kurz kreslenia, telesnej výchovy, ručných prác a podobne,“ priblížil počiatky formovania niekdajšieho učiteľského ústavu Ondrej Nociar, súčasný riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci.

Žiaci SOŠPg sa okrem množstva projektov zapojili prednedávnom aj do ďalšieho - Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (skrátene program DofE) (zdroj: FB SOŠPg Lučenec / web sospglc.sk)

V školskom roku 1959/1960 sa opäť obnovilo vyučovanie aj v maďarskom jazyku, o niekoľko rokov neskôr (šk. rok 1963/1964) sa prvýkrát otvára odbor vychovávateľský.

Od školského roku 1996/1997 sa rozšírilo zameranie školy aj na sociálnu oblasť, čo sa odzrkadlilo aj na zmene názvu na Pedagogickú a sociálnu akadémiu s dvoma odbormi: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník.

Žiaci a pedagógovia SOŠ pedagogickej v Lučenci, v minulosti Pedagogickej a sociálnej akadémie (zdroj: FB SOŠPg Lučenec / web sospglc.sk)

Humanizačné snahy súčasného školského systému viedli k myšlienke integrácie sluchovo postihnutých žiakov, ktorej realizácia sa na Strednej pedagogickej škole v Lučenci začala v školskom roku 1993/1994 napĺňať.

Počnúc týmto rokom škola realizuje integráciu zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov so ŠVVP s osobitným zreteľom na sluchovo postihnutých žiakov. Mnohí z nich sa úspešne zaradili do intaktného života a sú z nich úspešní ľudia. Škola niekoľkokrát zmenila svoj názov, čím reagovala hlavne na politické pomery v krajine. No v názve školy vždy rezonovali termíny – učiteľský, pedagogický…, poukazujúce na jej úzku profiláciu.

„Za vyše 150 rokov sa toho veľa zmenilo, ale čo zostalo nemenné, je jej humánne poslanie. Počas existencie našej školy jej brány opustilo približne 7100 absolventov – učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, či animátorov, aby zúročili to, čo im škola dala do vienka – lásku k deťom, trpezlivosť a úctu k seniorom,“ vymenoval Nociar.

Významní absolventi, ktorí preslávili školu

Kvalita školy sa nemeria jej vekom, ale úspešnosťou jej absolventov. Mená ako B. Slančíková – Timrava, Ondrej Sliacky, Mária Ďuríčková, Ján Kačáni, Ján Findra, Belo Felix, Ľudovít Višňovský, Lívia Germánová či Tóbis Tamás, Kornélia Vargová, Somoskői Ágnes, Dávid Mágyel a mnohé ďalšie sa nezmazateľne zapísali do zlatého fondu slovenskej či maďarskej kultúry.

Medzi známych súčasníkov - úspešných absolventov školy, patrí aj známy hudobník Marek Danko alias Mark Dann (zdroj: FB SOŠPg Lučenec / web sospglc.sk)

Spolupráca s organizáciami v rámci praxe

SOŠ pedagogická sa pýši aj titulom cvičná škola a úzko spolupracuje s UMB Banská Bystrica a UKF Nitra. Obom vysokým školám poskytuje prax pre budúcich učiteľov a učiteľky. Škola pri odovzdávaní vedomostí a zručností úzko spolupracuje s množstvom organizácií. Mnoho z nich zastrešuje prax našich žiakov vo svojich prevádzkach. Ide o štátne, cirkevné i súkromné materské a základné školy sídliace v meste Lučenec.

Takisto má vynikajúcu spoluprácu so sociálnymi zariadeniami a organizáciami pôsobiacimi v meste Lučenec a jeho bližšom okolí.

Kvalita školy a vzdelávania sa meria aj jej úspechmi

Za vyše poldruhastoročia fungovania školy jej žiaci žali úspechy na rozličných miestach. Môžu sa popýšiť víťazstvami celoštátnych prehliadok SOČ, Hviezdoslavovho Kubína, iných recitačných súťaží, folklórnych súťaží, pedagogických športových hier, speváckych zborov, pop speváckych či rétorických prehliadok...

Žiaci SOŠPg aktívne participujú na mnohých akciách, dobročinné zbierky nevynímajúc (zdroj: FB SOŠPg Lučenec / web sospglc.sk)

„V škole funguje desaťročia folklórna skupina, v súčasnosti pod vedením PaedDr. Eriky Kurákovej. Spevácky zbor zase dosahoval koncom minulého storočia vynikajúce výsledky v celoštátnej i medzinárodnej konfrontácii pod dirigentskou taktovkou Ildikó Gaálovej.

Žiaci SOŠPg a ich spolupráca s organizáciami v meste (zdroj: FB SOŠPg Lučenec / web sospglc.sk)

Máme víťazov Hviezdoslavovho Kubína, Štúrovho Zvolena, SOČ, súťaže Pekná maďarská reč či súťaže Poznaj slovenskú reč i v ďalších súťažiach,“ pochválil úspechy Nociar.

V ponuke odborov stavili na tradíciu, no aj aktuálne potreby trhu práce

SOŠ pedagogická v Lučenci poskytuje vzdelávanie v troch študijných odboroch: