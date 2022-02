Zhasnú na protest ešte kým nie je "vymaľované"

Proti zákonu, ktorý mieri do parlamentu sa podujali protestovať zhasnutím pamiatok.

LUČENEC. Ako gesto podpory iniciatívy Zhasnime pamiatky v utorok 15. februára o 19.00 hod. vyvesia čiernu vlajku na Radnici - Mestskom múzeu Lučenec a pripoja sa spolu so zhasnutou Synagógou k mnohým ďalším stavbám a významným pamiatkam po celom Slovensku. Ide o protest voči novému zákonu o výstavbe, ten po schválení vládou mieri do parlamentu a má priniesť zásadnú zmenu okrem samospráv aj pre pamiatkové úrady.

„O pomoc nás prosia naši kolegovia a priatelia, pamiatkari, keďže podľa pripravovaného nového zákona sa majú z ich pamiatkových úradov stať stavebné. Spojili sme sa teda v ich mene, aby sme ich podporili – ochrancovia kultúrneho dedičstva, správcovia hradov, vlastníci a správcovia pamiatok, mestá a obce, archeologičky, architektky, akademičky a ďalšia odborná verejnosť," uviedla vedúca Mestského múzea v Lučenci Andrea Moravčíková.

Za pamiatkarov sa postavila skupina propagujúca priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta na Slovensku záma pod názvom Čierne diery, jej členovia na sociálnej sieti k protestu uviedli:

„Pamiatky nám zmiznú z dohľadu na jeden večer – ale čo ich čaká po prijatí nového zákona? Systém ochrany pamiatok na Slovensku v súčasnosti nie je dokonalý. Ale transformácia na stavebné úrady, plánovaná rýchlo a bez legislatívneho, organizačného a finančného zabezpečenia bude znamenať paralýzu odbornej práce pamiatkarov a ohrozenie pamiatok."

O nás bez nás

Čierne diery upozorňujú, že k tvorbe nového zákona neboli odborníci prizvaní.

„A keď stovky z nich spísali vecné pripomienky, v čom sú chyby, ich argumenty neboli akceptované. Riaditelia a riaditeľky pamiatkových úradov sa podpísali pod spoločný list poslancom, ale aj ten museli z vlastnej stránky stiahnuť. Ministerstvo kultúry ich v reakcii na protesty pozvalo tento týždeň na spoločné rokovanie. Opäť sa ich snaží presvedčiť, že novým zákonom si pamiatky polepšia."

Nielen pamiatkari, ktorých na Slovensku už aj bez pripravovaných noviniek nedostatok sa ozvali proti novému zákonu.

„Zvláštna je aj časť, ktorá navrhuje, aby sa pamiatkové úrady stali akýmisi stavebnými úradmi pre kultúrne pamiatky. Bude to pre tieto poddimenzované úrady obrovská záťaž a neviem si predstaviť, ako by sa to dalo aplikovať v praxi," uviedol pred časom pre náš portál primátor Fiľakova Attila Agócs a zároveň člen rady Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý má aj v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Pred nástupom do súčasnej funkcie bol totiž riaditeľom hradného múzea vo Fiľakove. Ako príklad uviedol mestá, ktoré majú vo svojich centrách celé pamiatkové zóny.

„Opäť to len bude nahrávať developerom, nakoľko zákon bude diktovať rýchle tempo a pamiatkari nebudú stíhať dôkladne posudzovať zámery."

V rámci protestnej akcie sa dnes ponorí do tmy podľa organizátorov protestu viac než 50 slovenských ikonických pamiatok a vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v prestížnom zoozname UNESCO.

„Do symbolického gesta sa zapoja všetky kúty Slovenska: od bratislavského Dómu sv. Martina, cez Oravský a Spišský hrad až po košický Dóm sv. Alžbety," dodali Čierne diery.