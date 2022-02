S nedostatkom arbitrov bojuje lučenecký ObFZ po svojom

Nábor rozbehol cez web a prostredníctvom sociálnych sietí. V najnižšej oblastnej súťaži začínali pískať aj Miro Holas, Peter Budáč či Pavel Olšiak. Všetci to dotiahli ďaleko.

LUČENEC. Oblastný futbalový zväz (ObFZ), sídliaci v centre Novohradu, plánuje rozšíriť svoje rady. Presnejšie povedané, plánuje rozšíriť rady arbitrov. Práve v týchto dňoch spustil prostredníctvom svojho webu a sociálnych sietí kampaň, ktorej cieľom je prilákať mužov i ženy na rozhodcovskú dráhu.

Okrem M. Holasa to ďaleko dotiahol aj P. Budáč ml. (v strede), do vyšších súťaží má skvele našliapnuté aj F. Mózer (naľavo). Obaja v zápase futsalovej extraligy (zdroj: Róbert Rácz)

Podrobnejšie informácie sme zisťovali u samotného predsedu Komisie rozhodcov lučeneckého ObFZ Miroslava Holasa.

O tridsaťsedemročnom rodákovi z Poltára sme čitateľov nášho týždenníka informovali pred niekoľkými týždňami. Holas, ktorý je aktuálne jediným druholigovým arbitrom z nášho regiónu, už v našom predošlom rozhovore zo záveru januára poukázal na upadajúci trend z hľadiska záujmu o túto profesiu.

Vždy usmiaty sympaťák M. Kováč tesne pred zápasom Zimného pohára ObFZ Lučenec 2022 (zdroj: Róbert Rácz)

„Rozhodcovstvo je pre mladých ľudí čím ďalej, tým menej atraktívne. Je to snáď dobou, snáď pohodlnosťou dnešných ľudí. To hovorím preto, že absolútna väčšina rozhodcov vyšla z radov hráčov. Vo väčšine prípadov sa rozhodcami stali hráči, ktorí skončili svoju aktívnu hráčsku kariéru z rôznych dôvodov,“ naznačil Holas v rozhovore pred pár týždňami.

Napriek stále mladému veku je P. Budáč ml. (v strede v modrom) skúseným futbalovým aj futsalovým rozhodcom. (zdroj: Róbert Rácz)

On sám je príkladom toho, ako sa dá pekne kontinuálne „preklopiť“ z role futbalistu do roly arbitra. Zároveň je skvelou demonštráciou pevnej vôle, motivácie a chuti po napredovaní – kariérny rast z najnižšej futbalovej súťaže do druhej najvyššej ligy. Bývalý hráč Poltára, Lučenca a Boľkoviec okrem pískania, ktorému sa venuje už viac než polovicu svojho života, teda dvadsať rokov, stíha ešte aj funkcionárčiť.

Miroslav Holas - ocenený rozhodca za rok 2019 (zdroj: archív M. Holasa)

Už dve volebné obdobia šéfuje Komisii rozhodcov, spadajúcej pod pôsobnosť ObFZ Lučenec. Z pozície predsedu sa dnes prihovára mladým ľuďom, ktorí uvažujú o možnosti, že raz vezmú do rúk píšťalku či rozhodcovskú zástavku.

„Ako predseda Komisie rozhodcov by som touto cestou rád oslovil všetkých aktívnych alebo bývalých futbalových hráčov, no taktiež ostatných futbalových zanietencov, ktorí by sa chceli stať súčasťou veľkej futbalovej rodiny.

Ak máte chuť pracovať na sebe po fyzickej, teoretickej, ale aj spoločenskej stránke, kontaktujte nás a pridajte sa k nám. Radi medzi seba prijmeme, zaučíme a vyškolíme všetkých, ktorí zvažujú o naštartovaní novej etapy vo svojom živote – o rozhodocvskej kariére,“ vyzval mladých ľudí i skúsenejších futbalistov druholigový arbiter Holas.

Ako na záver doplnil, nádejní rozhodcovia ho môžu kontaktovať osobne, telefonicky či prostredníctvom mailovej komunikácie ešte pred konaním zimného seminára rozhodcov. Ten plánuje KR ObFZ Lučenec začiatkom marca (4. 3.) v popoludňajších hodinách.