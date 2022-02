Žilinskí tínedžeri dokázali šampiónovi odolávať desať minút

Potom prišla gólová smršť Mimelu. Hráči Lučenca si po päť gólov rozdelili do oboch polčasov a vysokým víťazstvom opäť demonštrovali svoju dominanciu v lige.

LUČENEC. Ďalšiu suverénnu výhru majú za sebou futsalisti lučeneckého Mimelu. Úradujúci šampión futsalovej extraligy mužov nezaváhal ani v 14. kole 1. SLF. V súboji tímov z opačných pólov tabuľky potvrdili svoju jednoznačnú dominanciu zverenci trénera Mariána Berkyho, ktorí nasúkali do brány Makroteamu desať gólov.

Hralo sa tvrdo, na palubovke to miestami iskrilo (zdroj: Róbert Rácz)

Žilinskí tínedžeri dokázali doposiaľ nezdolanému Lučencu odolávať do 10. minúty. Bojovných severanov najskôr nalomil Směřička, o minútu neskôr pridal druhý gól domácich Serbin. Do polčasu sa stihli presadiť ešte Grcić, Greško a Da Silva, svoj tím však viackrát podržal skvele chytajúci Olinha.

Kvarteto spokojných hráčov lučeneckého Mimelu po zápase (zdroj: Róbert Rácz)

Obraz hry sa nezmenil ani v druhej dvadsaťminútovke. Mimel búšil do Žiliny jedna radosť. Hral na brejkové situácie, ktoré často vznikali po strate lopty hostí, hrajúcich vabank v podobe power-play. Okrem ďalších piatich gólových „zárezov“ si úradujúci slovenský šampión dve žlté karty.

Tvrdú hru domácich podčiarkli rýchlo nazbierané fauly, z ktorých v závere stretnutia rezultoval desaťmetrový voľný kop. Žilinčan Baláž však mieril nad svätyňu Mimelu, ktorú už po zmene strán chránil gólman Kušnír.

Radosť s futsalistami z vysokej výhry zdieľali aj diváci (zdroj: Róbert Rácz)

Počas februára idú zverenci kouča Berkyho ako skvele namazané „mašiny“. Dvojciferný výsledok si futsaloví nadšenci v centre Novohradu vychutnali už začiatkom mesiaca, kedy Mimel zdolal košický Podpor Pohyb v pomere 10:1.

Futbalisti prišli podporiť futsalistov (zdroj: Róbert Rácz)

Lučenčania nezaváhali ani na pôde bratislavskej Pineroly (1:9) a plány im neskrížila v nedeľu (20. 2.) ani spomínaná Žilina. Futsalistov Mimelu čaká ďalší zápas už o niekoľko hodín.

Na utorok (22. 2.) je totiž naplánovaná dohrávka 7. kola s Levicami. Výkop zápasu je naplánovaný na 19.30 hod., hrá sa na palubovke súpera. O tri dni neskôr (piatok, 25. 2.) vycestujú Lučenčania v rámci 15. kola do mesta po Urpínom, kde ich čaká MIBA Banská Bystrica.

Lučenec – Žilina 10:0 (5:0)

Góly: 10. a 35. Směřička, 11. Sebin, 13. Grcič, 16. Greško, 18. a 25. Marcilio, 24., 29. a 39. Petterson.

ŽK: 26. Petterson, 28. Greško.

Rozhodovali: Branislav Marko, Marek Cisko, Filip Mózer

Lučenec: Olinha (Kušnír) - Grcič, Serbin, Fehérvári, Keszi, Ostrák, Petterson, Greško, Marcilio, Kulich, Směřička, Mészáros, Čeřovský

Žilina: Mikula (Mútňan), Baláž, Krško, Mahút, Vrábel, Nemček, Hubočan, Dolník, Trnka

Výsledky ostatných zápasov:

Prievidza – Košice 4:1 (2:0)

Marián Berky (tréner Lučenca): Do dnešného zápasu sme išli s jednoznačným cieľom vyhrať. Vedeli sme, že k nám príde mladé a agresívne družstvo Žiliny, ktoré nemá čo stratiť. Vedeli sme, že súper bude hrať agresívne, dobre dostupovať a brániť, čo sa napokon aj potvrdilo. Prvých deväť minút sme nedokázali nájsť recept na strelenie gólu. Akonáhle sme však dali prvý a do polčasu pridali ďalšie štyri, naša hra sa ukľudnila. Mohli sme si hrať svoju hru, skúšali sme rôzne súčinnosti štvoriek, ktoré nám ukážu, ako a v akom zložení budeme ďalej pokračovať. Tešíme sa na ďalší zápas, ktorý odohráme v utorok v Leviciach.

Dominik Ostrák (hráč Lučenca): Do zápasu sme išli s tým, že chceme vyhrať a potvrdiť svoju dominanciu v lige. To sa nám aj podarilo, strelili sme desať gólov, čo je super, pretože strelecky sme sa udržali na našej vlne. Obzvlášť som však rád, že sme dnes žiadny gól neinkasovali a konečne sa nám podarilo vyhrať aj na nulu. Takže za to veľká pochvala aj pre brankárov a celkovo našu defenzívu.

Patrik Kulich (hráč Lučenca): Všetci sa z dnešnej výhry tešíme. Aj ja som rád, že som dostal príležitosť ukázať sa v tomto dueli. Som na začiatku, sú to len moje prvé zápasové minúty, no verím, že sa budem čím ďalej, tým viac rozohrávať a postupom času padnú aj nejaké tie góly.