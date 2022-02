Fiľakovo finalizuje päťročnú prípravu na oživenie priemyselnej zóny.

Do výrobnej haly hľadá investora.

Samospráva Fiľakova a a jej maďarský partner Agentúra rozvoja Novohradu – Nógrádi Fejlesztési Ügynökség, finalizujú prípravy rozsiahleho projektu, ktorý spoločne spustili ešte v roku 2017 pod názvom „Akčný plán zamestnanosti po osi R2 a M3 - Smerom k novej cezhraničnej severojužnej osi hospodárskeho rozvoja”. Spoločne v ňom získali nenávratný finančný príspevok vo výške približne 3,4 milióna eur na realizáciu aktivít viacerých partnerských organizácií. Ich cieľom je zvýšenie zamestnanosti a skvalitnenie podnikateľského prostredia v regióne na oboch stranách hranice. Aktivity okolo spolupráce sa rozbiehajú napriek zbrzdeniu a problémom, ktoré priniesla pandémia koronavírusu.

„Akčný plán síce pomenúva líniu Hatvan – Lučenec, projekty sa však sústreďujú do regiónu medzi Fiľakovom a maďarskými mestami Šalgotarján a Bátonyterenye. Hlavným cieľom je prepojenie diaľníc M3 v Maďarsku a aktuálne budovanú R2 u nás. Tento koridor vidíme ako potenciál pre investorov, rozvoj podnikateľského prostredia a zamestnanosti,“ informoval primátor Fiľakova Attila Agócs.

Halu chcú začať stavať v lete tohto roka

Ako ďalej pokračoval, najvýznamnejšou časťou spoločného akčného plánu je pre Fiľakovo projekt DevINvestEnviro. Jeho cieľom oživenie priemyselnej zóny výstavbou novej výrobnej haly o rozlohe 2000 metrov štvorcových, spolu s administratívnou budovou a potrebnou infraštruktúrou, v ktorej by mohlo vzniknúť 50 až 60 nových pracovných miest. „Vo všeobecnosti je to unikátny projekt. Nie je rozšírené, aby sa do výstavby závodu pustila samospráva, tie väčšinou poskytujú len pozemky a príslušnú základnú infraštruktúru na vznik priemyselných parkov. My sme pred piatimi rokmi odkúpili časť spomínanej fabriky s tým, že tu postavíme priemyselnú halu nielen kvôli vytvoreniu nových pracovných miest, ale keďže je to priestor, ktorý je blízko k historickému centru mesta, revitalizáciou pomôžeme aj k riešeniu urbanistickej jazvy v podobe rozpadávajúceho sa bývalého závodu Kovosmalt,,“ podotkol primátor.

V súčasnosti je samospráva v štádiu, že čaká na vystavenie definitívneho stavebného povolenia, v týchto dňoch vyhlásila verejné obstarávanie na realizátora stavby. Vedenie mesta očakáva, že by proces mohli ukončiť v nasledujúcich mesiacoch a v lete by sa mohlo začať s výstavbou. Hala by v tom prípade bola dokončená do leta budúceho roku.

Mesto hľadá investora

Od jesene 2023 by mohol do haly prísť nádejný investor, ktorý by priniesol očakávané nové pracovné miesta. „Začali sme už aj s jeho hľadaním. Dohodli sme sa na mestskom zastupiteľstve, že pôjdeme formou obchodnej verejnej súťaže. Vnímame to tak, že pôjde len o akési nulté kolo, keďže sa stále jedná iba o plány na papieri. Predpokladáme, že budeme oslovovať prípadných záujemcov viackrát,“ ozrejmil primátor s tým, že doposiaľ okrem zverejnenia výzvy zaslali ponuky aj najväčším okolitým firmám z okresov Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. „Oslovili sme aj priemyselné a obchodné komory na obidvoch stranách hranice. Ak sa nám nikto neozve do konca marca, budeme v tom pokračovať vo väčšej miere,“ prezradil Agócs s tým, že počítajú aj s možnosťou, že nebudú mať nájomcu. „Môžeme tam napríklad vytvoriť mestský sociálny podnik. Zatiaľ sa však sústredíme na nájdenie vhodného investora.“

Napriek zdražovaniu sa unikátneho projektu nechcú vzdať

V náročnom projekte výstavby haly mesto pokračuje aj napriek neľahkej situácii, ktorú skomplikovala pandémia. „Výrazne sa zmenili podmienky, hlavne nás postihla inflácia a výrazný rast cien. Projekt bol na začiatku odhadnutý projektantmi na 2,2 milióna a dnes je to už na 4,1 milióna eur, čo je bolestivý nárast. Zapríčinený je aj tým, že počas rozpracovania realizačného projektu zistili, že treba dobudovať napríklad trafostanicu či čističku vôd,“ pokračoval primátor s tým, že vedenie mesta si uvedomuje, že ide do rizika. Malá samospráva si musela vziať preklenovací úver na financovanie výdavkov, ktoré im po skončení projektu budú preplatené vo forme dotácií. „Zobrali sme si aj dvojmiliónový úver na dofinancovanie projektu. Očakávame však, že keď vysúťažíme niekoho za ročný nájom 70-tisíc eur za celý areál, môže byť náš model funkčný. Projekt však môže byť ohrozený aj pri dokončení stavebného povolenia, súťaži o dodávateľa, môžu ísť ešte ceny prác a materiálu opäť hore. No staviame sa k tomu optimisticky a nechceme nechať padnúť päťročnú prácu širokého kolektívu, ktorý sa podieľal na príprave projektu. Veríme, že jeho realizácia by priniesla prospech pre celý mikroregión,“ uzavrel.