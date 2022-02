Zatiaľ ešte nemôžeme konštatovať vrchol epidemickej krivky v okresoch Lučenec a Poltár

Uviedla regionálna hygienička s tým, že počet prípadov je oproti vlaňajšku štvornásobný.

LUČENEC. Počet prípadov ochorenia COVID-19 rástol aj v uplynulom(siedmom kalendárnom) týždni. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci priniesol aj prehľad počtu ochorení v jednotlivých obciach a mestách od začiatku mesiaca.

„Epidemiologická situácia v okresoch Lučenec a Poltár sa v súvislosti s ochorením COVID-19 nezlepšuje. Zatiaľ ešte nemôžeme konštatovať vrchol epidemickej krivky v oboch okresoch. V okrese Lučenec za 7. kalendárny týždeň evidujeme 1 495 prípadov COVID-19. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o takmer 6% nárast ochorení," uviedla regionálna hygienička Nadežda Andóová.

Najviac pozitívnych prípadov za pribudlo v tomto období v meste Lučenec – 845 prípadov COVID-19, od začiatku mesiaca v meste Lučenec evidujú hygienici 1 890 prípadov COVID-19 a v meste Fiľakovo – 188 prípadov COVID-19 (od začiatku mesiaca 464 prípadov). Z obcí bolo najviac prípadov od začiatku mesiaca vo Vidinej 106 prípadov, nasledovala Halič z 90 prípadmi. V nasledujúcej tabuľke sú údaje za všetky sídla v okrese Lučenec.

Výskyt ochorenia COVID-19 od 1.2. 2022 – 20.2.2022 v okrese Lučenec Ábelová – 68 Belina – 10 Biskupice – 30 Boľkovce – 42 Budiná – 7 Bulhary – 1 Buzitka – 17 Čakanovce – 8 Čamovce – 6 Divín – 66 Dobroč – 24 Fiľakovo – 464 Fiľakovské Kováče – 19 Gregorova Vieska – 5 Halič – 90 Holiša – 30 Jelšovec – 10 Kalonda – 6 Kotmanová – 11 Lehôtka – 18 Lipovany – 10 Lovinobaňa – 78 Ľuboreč – 6 Lučenec – 1 890 Lupoč – 15 Mašková – 8 Mikušovce – 9 Mučín – 13 Mýtna – 63 Nitra nad Ipľom – 2 Nové Hony – 8 Panické Dravce – 18 Pleš – 4 Pila – 7 Pinciná – 15 Podrečany – 42 Polichno – 4 Praha – 12 Prša – 6 Radzovce – 37 Rapovce – 32 Ratka – 9 Ružiná – 37 Stará Halič – 37 Šávoľ – 11 Šiatorská Bukovinka – 4 Šíd – 19 Šurice – 16 Točnica – 19 Tomášovce – 54 Trebeľovce – 24 Trenč – 5 Tuhár – 12 Veľká nad Ipľom – 37 Veľké Dravce – 28 Vidiná – 106 zdroj: RÚVZ Lučenec

„V okrese Poltár evidujeme 472 prípadov COVID-19. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o takmer 25% nárast ochorení. Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v meste Poltár – 171 prípadov COVID-19, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o takmer 1,5 násobný nárast ochorení, od začiatku mesiaca v meste Poltár evidujeme 343 prípadov COVID-19," priblížila Andóová.

Z obcí bolo najviac prípadov od začiatku mesiaca v Kokave nad Rimavicou - 180 prípadov, nasledovalo Kalinovo s 151 prípadmi.

Výskyt ochorenia COVID-19 od 1.2. 2022 – 20.2.2022 v okrese Poltár Breznička – 33 Cinobaňa – 61 České Brezovo – 18 Ďubákovo – 4 Hradište – 4 Hrnčiarska Ves – 35 Hrnčiarske Zalužany – 41 Kalinovo - 154 Kokava nad Rimavicou – 180 Krná – 4 Málinec – 37 Mládzovo – 2 Ozdín – 9 Poltár – 343 Rovňany – 13 Selce - 4 Sušany – 11 Šoltýska – 3 Uhorské – 17 Utekáč – 30 Veľká Ves – 25 Zlatno - 12 zdroj: RÚVZ Lučenec

Od začiatku mesiaca v okrese Lučenec evidujú 3 629 prípadov COVID-19 a v okrese Poltár 1 040 prípadov COVID-19.

„V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka, kedy bolo hlásených 1 160 prípadov COVID-19 za dva okresy, zaznamenávame v tomto roku viac ako 4 násobný nárast ochorení," skonštatovala regionálna hygienička.

Koronavírus naďalej zatvára podľa jej ďalších slov v obidvoch okresoch aj školské triedy. Najviac ich je na základných školách. „K dnešnému dňu v súvislosti s nárastom výskytu ochorení evidujeme v kolektívnych zariadeniach nasledovný počet tried v karanténe: MŠ 16 tried (počet detí v karanténe MŠ - 152), ZŠ 71 tried (počet žiakov v karanténe - 943) a SŠ 37 tried (počet žiakov stredných škôl v karanténe 537). Počet pedagogických zamestnancov v karanténe 58."

Andóva si tiež myslí, že počet skutočných prípadov COVID-19 je určite vyšší, ako evidujú hygienici v systéme, pretože nie je každý chorý absolvuje PCR test alebo AG test na MOM.