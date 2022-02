Na fiľakovskom štadióne sa pustili do rekonštrukcie ubytovania pre športovcov

Vynovujú ubytovanie pre zahraničných futbalistov, pribudne aj apartmán pre trénera.

FIĽAKOVO. Po vlaňajšej obnove chodieb a schodiska administratívnej budovy pracujú zamestnanci Verejnoprospešných služieb mesta (VPS) tentokrát na rekonštrukcii ubytovacej časti určenej pre športovcov. Podľa prezidenta OZ FTC a viceprimátora mesta Attila Visnyaia nespĺňala ubytovacia časť ihriska už ani základné hygienické štandardy.

„Bol problém s toaletami, kúpeľne i kuchyne boli veľmi zastaralé a už neslúžili svojmu účelu. Ubytovanie bolo celkovo nedôstojné. Nakoľko už dlhé roky u nás pôsobia aj zahraniční futbalisti, rozhodli sme sa pustiť počas zimnej prestávky do prestavby tejto časti štadióna,“ ozrejmil s tým, že práce by mali byť ukončené do začiatku jarnej časti sezóny.

V časti určenej na ubytovanie športovcov vznikne vďaka rekonštrukcii samostatný apartmán pre trénera s vlastnou spálňou, kuchyňou i kúpeľňou, a časť určená pre ostatných športovcov, v ktorej sa budú nachádzať samostatná kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa a dve spálne.

„Rekonštrukciu financujeme z vlastných zdrojov združenia a z materiálnych i finančných príspevkov našich sponzorov. Veľa ušetríme aj vďaka tomu, že práce vykonáva stavebná čata VPS, ktorá počas zimných mesiacov už tradične obnovuje jednotlivé časti štadióna,“ doplnil s tým, že vďaka rozdeleniu poschodia na časť pre hráčov a samostatný apartmán sa vedeniu FTC otvoria širšie možnosti na hľadanie nového trénera.

„Už nebude problém uzavrieť zmluvu s trénerom pochádzajúcim aj mimo regiónu, budeme ho mať kde v slušných podmienkach ubytovať. Zároveň vlastnými ubytovacími kapacitami šetríme ročne nemalú čiastku, keď nemusíme cezpoľných športovcov ubytovávať v súkromných hoteloch či penziónoch.“

V uplynulom roku prebehli na štadióne FTC viaceré investičné akcie. Samospráva dala zrekonštruovať palubovku v telocvični, budovu ktorej dala aj komplexne odizolovať, čím zabránila jej ďalšej erózii spôsobenej vlhkosťou.

Na jar pribudol nový digitálny zavlažovací systém na futbalovom trávniku, ktorý dalo v jesenných mesiacoch OZ aj zrevitalizovať. Združenie má tiež podaný projekt na SFZ, v ktorom žiada o dotáciu na osvetlenie ihriska, rekonštrukciu šatní a vybudovanie nových sociálnych zariadení a lekárskej miestnosti.