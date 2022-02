Charita z Novohradu vyhlásila zbierku pre utečencov z Ukrajiny a hľadá aj dobrovoľníkov do záchytného centra

Najviac potrebujú potrebujú potraviny, ale aj základné hygienické potreby.

LUČENEC. Ukrajinu včera napadli vojaci ruskej armády, aktuálne sa tam bojuje na väčšine územia. Nečudo, že pred konfliktom utekajú miestni obyvatelia do okolitých krajín. Kvôli vyhlásenej mobilizácii sú medzi utečencami hlavne ženy a deti. Ich kroky smerujú na naše územie, alebo do ďalších krajín za príbuznými, no nájdu sa aj medzi nimi takí, ktorí nemajú kam ísť. Hlavne im sa snažia pomôcť pracovníci z Centra pomoci Domček - Vaša charita. Prvým krokom bolo vyhlásenie zbierky drogérie, trvanlivých potravín a oblečenia pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc.