Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu, utečencom je k dispozícii aj azylové zariadenie pri Veľkom Krtíši

V prípade potreby budú využité aj ďalšie ubytovacie zariadenia, ktoré rezort vnútra identifikoval v spolupráci s kolegami z okresných úradov.

V súvislosti s hromadným prílevom vojnových utečencov z Ukrajiny na naše územie, je na Slovensku v sobotu 26. 2. o 12.00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia.

Podľa informácií, ktoré pre mynovohrad.sme.sk poskytol tlačový odbor rezortu vnútra, budú prioritne využité kapacity azylových zariadení ministerstva. Jedno z nich sa nachádza v Opatovskej Novej Vsi v okrese Veľký Krtíš. Ďalšie je v Humennom a Rohovciach.

„V prípade potreby ich vieme rozšíriť o dočasné ubytovanie,“ konkretizovali z kancelárie šéfa rezortu vnútra s tým, že v ďalšom kroku by boli využívané ubytovacie zariadenia aj ďalších rezortov.

„Ak by si to vyžiadala situácia, nasledovali by kapacity ďalších ubytovacích zariadení, ktoré sekcia krízového riadenia MV SR identifikovala v spolupráci s kolegami z okresných úradov. Tieto kroky by vo vyšších krízových štádiách