FOTO: Priateľské derby s tuctom gólov

Strelecké hody, množstvo šancí a emócie. To všetko ponúkol sobotný prípravný zápas dvoch treťoligistov.

LUČENEC. Zápas, ktorý by mal v súťažnom období prívlastok derby. Aj tak možno charakterizovať sobotný (26. 2.) duel dvoch treťoligistov. Z dôvodu odvolania priateľských konfrontácií, ktoré mal lučenecký MŠK Novohrad pôvodne naplánované proti Badínu a neskôr s Olovármi, musel na poslednú chvíľu opäť meniť program.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z prípravného zápasu medzi MŠK Novohrad Lučenec a MŠK Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Predstavitelia klubu však zvolili zrejme najlepšiu alternatívu, akú mohli. Na umelú trávu futbalového štadióna pri parku napokon vybehli hráči ďalšieho účastníka TIPOS III. ligy Stred – Rimavskej Soboty.

Káder MŠK Rimavská Sobota aj s trénerom Eugenom Barim (zdroj: Róbert Rácz)

Futbaloví fanúšikovia, ktorí duel sledovali na vlastné oči, si rozhodne prišli na svoje. Veď tucet gólov sa málokedy vidí aj na hokeji, nie to ešte na futbalovom derby, hoci v priateľskom, resp. prípravnom stretnutí.

Z prípravného zápasu medzi MŠK Novohrad Lučenec a MŠK Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Už po štvrťhodine hry viedli zverenci trénera Turňu 3:0, a to zásluhou Šoltíšika, Mijuškovića a Tannhausera. Gemerčanom sa nepriaznivé skóre podarilo skresať tesne pred polčasovým hvizdom, keď sa v rozmedzí dvoch minút presadili Ľupták a Vargic. Tesne po zmene strán išli domáci opäť do dvojgólového vedenia.

Nešťastné zranenie Kafríka (zdroj: Róbert Rácz)

Tentokrát nešťastne rozvlnili vlastnú sieť futbalisti hosťujúceho tímu. Divácky atraktívny a na góly plodný duel pokračoval aj v ďalšom priebehu hry. Kontaktný gól na 4:3 prišiel v 56. minúte, o stodvadsať sekúnd nato vyhrávali Novohradčania opäť rozdielom dvoch gólov (5:3).

Z prípravného zápasu medzi MŠK Novohrad Lučenec a MŠK Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Hoci sa Bariho družine podarilo znížiť na 5:4, štvrťhodinu pred koncom poistili výhru domáceho celku Tsilosani s Mijuškovićom. Na ich góly dokázali Gemerčania odpovedať už len raz a gólom zo záverečnej desaťminútovky korigovať na výsledných 7:5.

Z prípravného zápasu medzi MŠK Novohrad Lučenec a MŠK Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Lučenec – R. Sobota 7:5 (3:2)

Góly: Šoltíšik, Tannhauser, Mijušković (2), Tsilosani (2), vlastný gól RS – Vargic (2), Ľupták (2), Juhász

Lučenec: Bravo – Kotora, Fabián, Hulec, Suja, Ufrla, Šoltíšik, Tannhauser, Mijušković, Tsilosani, Kulich (Pipíška, Kafrík)

R. Sobota: Slaniniak – Alexič, Petrán, Ľupták, Uličný, Vargic, Kalmár, Juhász, Prečuch, Halaj, Kóoš (Gregor)

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Tento zápas sa musel divákom určite páčiť, veď padlo až dvanásť gólov. Smerom dopredu nám to celkom fungovalo, no v defenzíve sme mali miestami obrovské problémy. Dovolím si tvrdiť, že dnes sme si my sami strelili minimálne päť gólov. No vravím, smerom dopredu nám išlo to, čo by sme si predstavovali a na čom by sme chceli stavať, nebudem však konkretizovať, o čo išlo. Vytvorili sme si šance a dnes to bol taký remízový zápas. Dnešný duel splnil svoj účel, hráči oboch mužstiev veľa nabehali. Musíme však popracovať na našej defenzíve a vyvarovať sa do budúcna takých chýb, aké sme dnes robili. Uvidíme, máme ešte štyri týždne, ideme ďalej pracovať.

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Dnes sme videli celkom zaujímavý zápas, bohatý na góly a s množstvom ďalších nepremenených šancí. Úvod duelu sme mali veľmi dobrý, keď už do 15. minúty sme strelili tri góly. No od dvadsiatej minúty sme nepochopiteľne prestali hrať svoju hru iniciatívu prebral súper. Ten sa dostával za náš chrbát hlavne po nakopávaných loptách, s čím sme dnes mali veľké problémy. Druhý polčas sme zase začali celkom dobre, dali sme gól, ale v podstate sa prejavila aj kvalita Rimavskej Soboty. Viackrát sme totiž nevedeli nájsť recept na ich ofenzívne akcie s dlhšími nakopávanými loptami a v podstate všetky góly sme dnes inkasovali po takýchto akciách. Na tomto budeme musieť ešte trochu popracovať. Na druhej strane ma však teší sedem strelených gólov, a to sme ešte nejaké šance nepremenili. Takže smerom do ofenzívy spokojnosť, defenzívu musíme do začiatku jarnej časti vyladiť. Účel dnešného zápasu bol splnený a ukázal, čo chceme hrať – ofenzívny futbal s množstvom strelených gólov. Viac-menej som teda spokojný.