FOTO: Úvodnú slávnosť vystriedal dramatický záver

Napriek trom prehratým štvrtinám ťažili domáci basketbalisti z výbornej druhej desaťminútovky a duel doviedli do víťazného konca. "Zaspali sme, potom sme sa prebrali, aby sme opäť zadriemali," poznamenal kouč Sokolovsky.

LUČENEC. Sobotný (26. 2.) dohrávaný duel 20. kola Niké SBL ponúkol divákom v ŠH ARENA skutočne pestré basketbalové divadlo. BKM Lučenec privítal na svojej palubovke Rytierov zo Spiša.

Predstavitelia mesta Lučenec a klubu pri úvodnej slávnosti (zdroj: Róbert Rácz)

Ešte pred úvodným rozskokom boli prítomní diváci svedkami slávnostného predstavenia putovného pohára, ktorý si zverenci kouča Sokolovskeho vybojovali pred niekoľkými týždňami v aktuálnom vydaní slovenskej pohárovej súťaže.

Tesne pred úvodným rozskokom (zdroj: Róbert Rácz)

Aj v samotnom zápase sa bolo na čo pozerať. Lepší vstup do duelu mali hostia, ktorí si do konca prvej štvrtiny vytvorili mierny náskok. Do druhej desaťminútovky však vleteli „Pelikáni“ ako víchor a skóre otočili vo svoj prospech. Bezradní Spišiaci sa niekoľko minút nedokázali bodovo vôbec presadiť, zatiaľ čo ofenzívne ťaženie domácich bolo k súperovi nekompromisné.

Zo zápasu BKM Lučenec - Spišskí Rytieri (zdroj: Róbert Rácz)

Z bezpečného 13-bodového náskoku ťažili zverenci trénera Sokolovskeho aj po zmene strán. Napriek tomu, že obidve zvyšné štvrtiny zápasu prehrali, si zveľadený náskok napokon dokázali udržať. Zrejme najdlhšie trvajúcou pasážou tejto dohrávky bola posledná jedna minúta, počas ktorej si oba tímy vyčerpali všetky zostávajúce oddychové časy.

Zo zápasu BKM - Spišskí Rytieri (zdroj: Róbert Rácz)

Svitekova družina k tomu, aby duel za stavu 74:72 dotiahla do predĺženia, Sokolovskeho mančaft, naopak, k ubráneniu výsledku. Ako sa v záverečných dvadsiatich sekundách ukázalo, domáci dokázali „ušiť“ lepšiu taktiku a zápasové skóre ešte dokonca aj navýšiť.

Lučenec - Spišskí Rytieri 77:74 (24:25, 25:11, 17:23, 11:15)

TH: 20/15 - 16/7, Fauly: 17 - 22, Trojky: 10 - 3,

Rozhodovali: Zubák, Margala, Turčin

Lučenec: Castlin 22, Buie 14, Johns 9, Pruitt 8, Bolek 6 (Ancrum 18, Láštic a Siládi 0)

Rytieri: Morsell 22, Gavrilovič a Stevanovič po 14, Hlivák 7, Richardson 3 (Antoni 9, Dennis 4, Židzik 1, Krajňák 0)

Daniel Sokolovsky (tréner Lučenca): V tomto zápase sme vyzerali ako tím, ktorý nehral dvadsať dní. Do zápasu sme vstúpili zaspato, prebrali sme sa v druhej štvrtine, potom sme si zas našli čas na spánok, no našťastie nás zachránila naša defenzíva. Naša schopnosť správne sa rozhodovať v niektorých momentoch bola slabá, streľba na kôš bola vo viacerých prípadoch neúspešná. Nebol to vôbec ten herný štandard, ktorý sme budovali, ale sme šťastní a máme šťastie, že sme vyhrali tento duel. Máme pred sebou veľa práce vo veľmi krátkom čase, aby sme sa pripravili na nebezpečný tím Handlovej. Ich domáce prostredie s fanúšikmi nám to môžu výrazne sťažiť. Preto nás čaká veľa práce, aby sme tento stredajší zápas zvládli.

Lukáš Bolek (hráč Lučenca): Dnes to bol veľmi ťažký zápas a sme radi, že sme ho zvládli víťazne. Myslím si, že aj dnes bolo vidieť to, že sme boli dlhší čas bez hernej praxe a zápasového rytmu, čo sa prejavilo hlavne v prvej štvrtine. Potom sa nám podarilo dostať sa späť do nášho rytmu. Bol to pre nás veľmi ťažký zápas a sme šťastní, že sme ho zvládli. Čaká nás ešte päť zápasov do konca základnej časti, máme ešte čo robiť, čakajú nás ťažké duely pred play-off.

Štefan Svitek (tréner Spišských Rytierov): Gratulujem domácemu tímu k výhre, no musím povedať, že aj naši chalani sa v dnešnom zápase pobili o víťazstvo. Žiaľ, nás stála výhru jedna slabá štvrtina v kombinácii s nízkou úspešnosťou streľby spoza trojkového oblúka a tiež z trestných hodov. Tam vidím hlavnú príčinu nášho neúspechu v tomto zápase. Naše nasadenie, doskakovanie lôpt a obrana fungovali dobre – s výnimkou druhej štvrtiny – no ako som už povedal, s takou percentuálnou úspešnosťou streľby za tri body a z trestných hodov sa nám dnes len veľmi ťažko zápas doviedol do víťazného konca. Až do úplného záveru to však bolo napokon otvorené, takže dole klobúk pred mojimi chlapcami, ktorí už do polčasu prehrávali tuším o trinásť bodov, no nevzdali sa, stiahli to miestami sme sa dokonca dostali aj do vedenia. Takže ako vravím, bolo to otvorené až do úplného konca.

Dalibor Hlivák (hráč Spišských Rytierov): Bol to náročný zápas, hoci sme do Lučenca pricestovali s cieľom vyhrať. Snažili sme sa ísť od začiatku na sto percent, celých štyridsať minút sme bojovali. Žiaľ, v druhej štvrtine sme stratili náskok, ktorý sme si v prvej štvrtine vytvorili. Druhý polčas sme opäť začali dobre, stiahli sme náskok domácich. Myslím si, že keby sa nám na konci podarilo premeniť jednu strelu, mohli sme to aj vyrovnať. Bolo to fakt o tej jednej strele. Gratulujem Lučencu, my sme dnes ukázali charakter.