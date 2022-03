Takmer 600 domácností v Rimavskej Sobote postihne dlhší výpadok elektriny

Energetici avizujú preventívne kontroly.

Šéfredaktor - MY Novohrad

RIMAVSKÁ SOBOTA. Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) avizujú na tento týždeň dve rozsiahle odstávky elektriny. Týkajú sa Novej Bystrice a Rimavskej Soboty.

"Niekoľkohodinové obmedzenie je nevyhnutnou prevenciou porúch a následných nečakaných výpadkov," informoval Miroslav Gejdoš, hovorca SSD s tým, že odstávky dovedna pocíti vyše tisíc odberných miest, z ktorých takmer 580 je v Rimavskej Sobote.

"Prvá odstávka sa uskutoční v stredu 2. marca v kysuckej obci Nová Bystrica v okrese Čadca. Od 7.30 do 16.30 hod. zostane bez prúdu približne 650 domácností. Dôvodom je oprava vzdušného vedenia vysokého napätia a výrub vegetácie v jeho ochrannom pásme. Ďalšia výrazná odstávka elektriny prebehne v piatok 4. marca v meste Rimavská Sobota, kde od 7.30 do 16.30 hod. prerušia energetici distribúciu pre 580 odberných miest. Týka sa to ulíc P. Hostinského a Sídliska Rimava," konkretizoval Gejdoš.

Zdôraznil, že obmedzenie odberateľov je nevyhnutné pre revíziu trafostanice.

"Ide o pravidelnú a preventívnu kontrolu zariadenia. Vďaka nej dokáže distribútor udržať elektrickú sieť v spoľahlivej a bezpečnej prevádzke bez porúch a následných výpadkov elektriny," dodal hovorca.

V súvislosti so spomínanými odstávkami elektriny pripomenul, že zo strany energetikov ide o nevyhnuté úkony.

"Elektrikári zo SSD budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú na nevyhnutný čas bez napájania. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako o 16.30 hod."