Ľudia, žijúci na lučeneckom Rúbanisku II sa musia pripraviť na hodiny bez elektriny

Odstávky elektriny sú nevyhnutné.

Šéfredaktor - MY Novohrad

LUČENEC. Takmer štyritisíc odberných miest v štyroch okresoch stredného Slovenska bude na budúci týždeň niekoľko hodín bez elektrickej energie.

Dôvodom sú opravy poškodených vedení a preventívne kontroly, ktoré energetici vykonávajú, aby predišli nečakaným výpadkom.

Podľa informácií, ktoré poskytol Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD), sa plánované odstávky elektrickej energie dotknú aj ľudí, žijúcich na sídlisku Rúbanisko II. a Okružnej ulici.

"Rúbanisko II aj Okružnú odpojí SSD od elektriny v utorok 8. marca od 7.30 do 16.00 hod. V pláne je pravidelná revízia trafostanice, ktorá sa dotkne 650 odberných miest. Ide o dôležité prevenciu porúch zariadenia a následných nečakaných výpadkov elektriny," konkretizoval hovorca.

Energetici naplánovali aj odstávky v okresoch Dolný Kubín (7. marca), Ružomberok (9. marca) a Martin (10. marca).

Gejdoš zdôraznil, že vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné.

"Elektrikári zo SSD budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia (22 kV). Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas bez napájania. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," zakončil hovorca s tým, že SSD žiada dotknutých odberateľov, aby sa na obmedzie pripravili a boli trpezliví.