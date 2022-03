Bioplynová stanica Jelšava začala ako prvá vtláčať do distribúcie biometán

Jej produkt biometán má rovnaké vlastnosti ako pozemný plyn.

BRATISLAVA.Prvá bioplynová stanica (BPS), ktorá začala vtláčať biometán do SPP-d siete je BPS Jelšava. Ako informuje v tlačovej správe Mirka Macejk zo Slovenskej bioplynovej asociácie, na tomto spustení prevádzkovateľ pracoval niekoľko rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Spoločnosť PM prevádzkuje BPS o výkone 0,99 MW elektrickej energie. Ako prvá rozšírila svoju kapacitu o ďalšie technologické zariadenie na úpravu bioplynu, ktorej výsledným produktom je biometán," uviedla s tým, že ide o holandskú technológiu BrighBiometane, ktorá využíva trojstupňové čistenie pomocou membrán.

Výhodou pre tento zrealizovaný projekt je existencia vysokotlakového potrubia v bezprostrednej blízkosti biometánovej stanice (BMS), do ktorého je vyrobený biometán vtláčaný. Od konca novembra minulého roka bola BMS spustená do skúšobnej prevádzky.

„Skúšobná prevádzka tejto BMS bola nevyhnutná z dôvodu vyskúšania takto fungujúcej technológie, keďže to bolo prvýkrát na Slovensku. Testovala sa z hľadiska jej funkčnosti, kompatibility a vzájomnej diaľkovej komunikácie so systémom kontroly množstva a kvality vtláčaného biometánu," vysvetlila Macejk. Ako dodala, táto je priamo napojená na dispečing distribučnej spoločnosti. „V týchto dňoch prebieha kolaudačné konanie, po skončení ktorého prejde táto BMS kontinuálne zo skúšobnej do trvalej prevádzky," dodala.

BMS v Jelšave biometán vyrába aj z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je možné spracovávať bez hygienizácie, avšak prevádzkovateľ chce v tomto roku začať spracovávať aj ostatný BRKO.

Preto dobuduje hygienizačné zariadenie, na ktoré v týchto dňoch dostal stavebné povolenie a začína s jeho realizáciou. Na Slovensku bolo postavených 108 BPS, ktoré vyrábajú elektrickú energiu a teplo, ale po rozšírení technológie by mohli vyrábať biometán. „V porovnaní s okolitými štátmi Slovensko zaostáva v počte postavených BPS a výrazne je pozadu aj s transformáciou bioplynu na biometán," uzavrela Macejk.

Biometán má rovnaké vlastnosti ako zemný plyn, čo znamená, že sa môže bez problémov dodávať koncovým užívateľom.