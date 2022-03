FOTO: V Zimnom pohári (aj) rozstrelová dráma. Poznáme výsledky prípravných zápasov

Víkend ponúkol bohatú nádielku futbalu. Zimný pohár spoznal finalistov a držiteľa piateho miesta. Kto v "prípravákoch" prekvapil?

LUČENEC. Bodku za skupinovou fázou tohoročného Zimného pohára dal predminulý víkend. Ten prvý marcový (5.-6. 3.) ponúkol divákom trojitú porciu zápasových konfrontácií. Jeden duel sa hral o konečnú piatu priečku, kvarteto tímov zas bojovalo v dvoch semifinále.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodcovské trio nedeľných duelov Zimného pohára (zdroj: Róbert Rácz)

V jedinom sobotnom (5. 3.) zápase na seba narazili dva šiestoligové celky. Herne aj strelecky navrch mali zverenci trénerky Cerovskej. Santrio si už do polčasovej prestávky vytvorilo bezpečný štvorgólový náskok, ktorý po zmene strán ešte navýšilo.

TJ Santrio Láza (zdroj: Róbert Rácz)

Napriek dvom inkasovaným gólom si mužstvo zimujúce na piatom mieste 6. ligy ObFZ Lučenec ustrážilo svoj náskok a „domáce“ Hrnčiarske Zalužany zdolalo presvedčivo 7:2.

Hrnčiarske Zalužany (zdroj: Róbert Rácz)

Ďalšie gólové hody ponúkli divákom aj dva semifinálové duely. Tie boli na programe v nedeľu (6. 3.). V prvom popoludňajšom zápase nepripustil zaváhanie jesenný vicemajster V. ligy skupiny D, ktorý zdolal polsezónneho majstra šiestej ligy presvedčivo 8:0. Hetrikom sa zaskvel ostrostrelec Horváth, ktorému skvele sekundovali dvaja dvojgóloví spoluhráči Lipták s Matúškom.

OŠK Radzovce (zdroj: Róbert Rácz)

Druhé semifinále ponúklo divákom o čosi viac napätia. Aj v tomto prípade na seba narazili účastník piatej ligy a šiestoligový mančaft. Rozdiel jednej súťaže však na ihrisku nebol badateľný, hoci je pravdou, že Olovárom chýbala viac než polovica hráčov zo základnej zostavy.

OFK Olováry (zdroj: Róbert Rácz)

Obe mužstvá si v obidvoch štridsaťpäťminútovkách pripísali zhodne po dva presné zásahy do súperových sietí, o víťazovi a postupujúcom do finále tak musela prvýkrát rozhodnúť rozstrelová lotéria. Hru nervov zvládli lepšie zverenci kouča Berkyho. On sám si v zápase pripísal na svoje konto hetrik.

Hr. Zalužany - Santrio Láza 2:7 (0:4)

Góly: 68. Karkusz, 75. Hriň – 24. Jakub Lapin, 29., 36 a 41. Jerguš Lapin, 54. a 90. Stieranka, 59. Mitter (z 11m).

Rozhodovali: Drugda, Kováč, Melicher

Hr. Zalužany: Burín – Matej Markotán, Marek Markotán, I. Markotán, Karkusz, Hriň, Láska, Turoň, F. Kojnok, R. Kojnok, Paraj

Santrio Láza: Vrbiniak – Kováčik, Jerguš Lapin, A. Mišík, Š. Lapin, Jakub Lapin, Sarvaš, Šumec, Stieranka, O. Mišík, Mitter

Radzovce – Ružiná 8:0 (2:0)

Góly: 5. a 38. Lipták (obidva z 11m), 55. a 60. Matúška, 58. Telek, 70., 85., 90. Horváth

Rozhodovali: S. Jačmeník, M. Jačmeník, Bolčo

Radzovce: Národa – T. Tóth, Telek, Juhász, Pinter, Lipták, Iskra, F. Tóth, Bari, Horváth, Matúška

Ružiná: Michálik – Marko, Balogh, Jamnický, P. Smädo, Bodor, Moravčík, M. Smädo, Bencko, Balaško, Becáni

Cinobaňa – Olováry 4:4 (2:2; 5:4 po penaltách)

Góly: 12., 36. a 89. R. Berky, 50. Čierny – 30. Golian, 32. Kamendy, 60. Máč, 64. Hriň

ŽK: Čierny

Rozhodovali: M. Jačmeník, S. Jačmeník, Bolčo

Cinobaňa: Hrubý – Csaba, Vaculčiak, Melicher, Suja, R. Berky, Kurčík, Haráni, Čierny, Vyhrabáč, Štuller

Olováry: Stieranka – Horváth, Kati, Kamendy, Bablena, Golian, Rácz, Hriň, Kupček, Kováč, Fehér (46. Máč)

Budúci víkend vyvrcholí Zimný pohár ďalšími bojmi o umiestnenie. O tretie miesto si to rozdajú Ružiná a Olováry (v sobotu 12. marca o 13.00 hod.), finále zaobstarajú hráči Radzoviec a cinobanského CŠK (taktiež v sobotu o 15.00 hod.).

Víkendové prípraváky

Počas uplynulého víkendu nepokračoval len futbalový Zimný pohár. Viaceré tímy z nášho regiónu a blízkeho okolia mali naplánované prípravné zápasy, ktorými si kluby spestrujú vrcholiacu zimnú prípravu.

Slovan Tomášovce (zdroj: Natália Stratilová)

Výnimkou bol tentokrát vopred avizovaný duel lučeneckého MŠK Novohrad proti lídrovi štvrtej ligy. Z dôvodu nedostatku hráčov kvôli chorobám a pracovným povinnostiam však napokon Banská Štiavnica do Lučenca nepricestovala. Ako ale dopadli ostatné tímy? V našom stručnom prehľade vám ponúkame niekoľko prípravných zápasov, ktoré neunikli našej pozornosti.

1. FK Buzitka (zdroj: Natália Stratilová)

Tomášovce – Buzitka 6:2 (0:0)

"Dnes sme po prvýkrát v príprave nastúpili na domácom ihrisku, keď sme v peknom počasí privítali súpera z Buzitky. Prvý polčas sme sa aj v čistých šanciach mýlili, no po polčasovej prestávke sme za 15 minút strelili súperovi 4 góly a zápas zlomili," uvádza na oficiálnej facebookovej stránke klubu.



Fiľakovo – Hajnáčka 1:2 (0:1)

"Proti silnému súperovi sme vedeli byť celý zápas sústredeným a kompaktným tímom. Čo domácim nevyšlo, to, naopak, vyšlo nám. Mali sme dobré hlavne protiútoky. Ešte stále máme chýbajúcich hráčov a hráčov v riešení, takže doposiaľ sme stále nehrali kompletnom zložení," prezradil po zápase tréner Hajnáčky Csaba Tóth.

Lovinobaňa – Vidiná 6:0 (3:0)

"Máme za sebou prípravný zápas odohraný na domácej pôde proti ŠK Slovan Vidiná. Od začiatku duelu sme dominovali a prezentovali sa peknou hrou, o čom svedčí aj výsledok. Ďakujeme našim chalanom za výborný výkon a verným fanúšikom zas za to, že nás prišli podporiť. Pokračujeme ďalej v príprave," cituje sa na facebooku FK Lovinobaňa.



Poltár – Žarnovica 2:6 (1:1)

Jesenské – Tornaľa 0:2

Rim. Sobota – Badín 3:1 (2:1)