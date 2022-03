Medailová žatva lučeneckých atlétov na dvoch šampionátoch

Okrem zisku cenných kovov si viacerí športovci na halových majstrovstvách SR vytvorili nové osobné maximá.

BRATISLAVA / LUČENEC. Druhá februárová sobota (12. 2.) sa niesla v znamení atletiky. V hlavnom meste Slovenska sa konali halové majstrovstvá staršieho žiactva a dorastu. Na šampionáte, zastrešenom Stredoslovenským atletickým zväzom (SsAZ), mal svoje zastúpenie aj Novohrad.

Dvanásť atlétov získalo jedenásť medailí

Náš región reprezentovala dvanásťčlenná partia atlétov lučeneckého klubu MAC REDOX. Mladí športovci sa v silnej konkurencii rozhodne nestratili. Demonštruje to zisk jedenástich medailí. Kov najcennejšieho lesku si za svoje prvenstvá postupne vybojovali trojskokan Adam Vrábeľ, Milan Sabó (v skoku do výšky), Jakub Goljan (v behu na 200 metrov) a osemstovkárka Zina Babinská.

„Pre mňa to boli vôbec prvé halové preteky. A veľmi som si ich užila, aj keď som vôbec nevedela, čo od toho môžem očakávať. Napokon sa všetky moje pocity naplnili. Dosť som sa obávala 800 m, pretože posledný mesiac som netrénovala kvôli problémom s achilovkou. Nakoniec pri behu som však aj zabudla na akékoľvek zdravotné ťažkosti. Iba som bežala a chcela to zabehnúť čo najlepšie.

Videla som, že dievčatá v prvom rozbehu mali dobré časy, no ja som štartovala v rozbehu iba s tromi. A ony ma nevedeli ´potiahnuť´, takže som si čas sledovala na veľkej časomiere po každom dvestometrovom úseku. Veľmi mi pomohlo, ako ma ostatní atléti z nášho tímu podporovali, a to aj vrátane našej pani trénerky. Chcela by som sa im za to veľmi pekne poďakovať. A potom tá radosť na konci, zlatá medaila – to boli ´len´ bonusy,“ prezradila zlatom ovenčená Babinská.

Výprava Lučenčanov po prvých halových pretekoch v Bratislave (zdroj: FB archív MAC REDOX Lučenec)

Mladej atlétke sa už niekoľkokrát podarilo vystúpiť na „bedňu“ za svoje úspešné ťaženia v cezpoľnom behu. V tejto súťaži sa v minulosti darilo aj ďalšej športovkyni MAC REDOX Lučenec.

Bačová so striebrom z výšky a trojskoku

Talentovaná Lea Bačová si na halovom šampionáte tentokrát vyskúšala až dvojicu disciplín. Za svoje výkony v trojskoku a v skoku do výšky si vybojovala dve druhé miesta.

Lea Bačová na 2. mieste (zdroj: FB archív MAC REDOX Lučenec)

„Moja účasť v trojskoku sa začala tak trochu netradične. Ešte v Lučenci na tréningu mi hovorili, že mám silný odraz a mohlo by mi to ísť aj v tejto disciplíne.