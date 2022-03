Famózna bilancia mladých Juniorov

V meste pod Pustým hradom súťažilo dovedna dvadsaťosem pretekárov lučeneckého džudo klubu. Tí si napokon vybojovali rovnaký počet cenných kovov.

ZVOLEN. Posledná februárová nedeľa (27. 2.) sa niesla v znamení džuda. Lepšie povedané – v znamení vytúženého súťažného džudo podujatia. Na turnaji mladých nádejí, ktorý zorganizoval JUDO KAN Zvolen, sa v silnej konkurencii 169 džudistov z celého Slovenska – prevažne však z nášho kraja – nestratili ani mladí Juniori. Tí si do centra Novohradu priviezli takmer tri desiatky cenných kovov.

Súťažného štartu sa už mladí džudisti nevedeli dočkať

Po dlhšej pandemickej prestávke ožili aj súťažné tatami. Jedným z prvých veľkých podujatí, ktoré sa po dlhých mesiacoch turnajových odmĺk uskutočnili, bol turnaj mladých nádejí. Absencia bojových konfrontácií poriadne nabudila džudistov lučeneckého Junioru. Správne vyhecovaní boli aj tí, ktorí v meste pod Pustým hradom absolvovali svoju súťažnú premiéru.

Veľká základňa džudistov Junior klubu (zdroj: FB archív klubu)

„Chcel by som vyzdvihnúť výkony všetkých našich pretekárov, obzvlášť však tých džudistov, pre ktorých to bola absolútne prvá súťaž v ich živote v rámci tohto športu. Podarilo sa im uspieť napriek tomu, že trénujú veľmi krátko a dá sa povedať, že boli doslova vhodení do džudistických vôd. Boli sme svedkami krásnych zápasov a bolo vidieť, že to, čo sa naši zverenci na tréningov naučili, vo Zvolene aj naplno zužitkovali.

Nechcem však konkretizovať, o koho ide, aby sa ostatní neurazili, no všetkým deťom sa chcem veľmi pekne poďakovať za to, že náš klub a mesto reprezentovali úplne perfektne. Všetci im držíme palce do ďalších súťažných a turnajových zápolení,“ nešetril slovami chvály spokojný tréner Junioru Michal Bokor.

Bojovníkom bol veľkou oporou tréner Porteleky

Ten hodnotil pozitívne nielen počínanie svojich zverencov, ale aj celkovú organizáciu súťažného podujatia, ktorá bola zvládnutá bravúrne. Ako následne skúsený kouč prezradil, za ziskom 28 medailí však stojí ešte jeden dôležitý faktor. Je ním osoba jeho trénerského kolegu.

„Chcel by som vyzdvihnúť prácu nášho trénera Mareka Portelekyho. Pri počte 28 pretekárov nášho klubu, ktorí na tomto turnaji štartovali, to stíhal úplne perfektne. Dá sa povedať, že každému dieťaťu sa venoval úplne naplno. Bolo vidieť, že naši džudisti cítili jeho podporu z kraja tatami v každom zápase. Taktiež by som chcel poďakovať rodičom za pomoc s dopravou na turnaj a sponzorom – firme Ekoltech, hotelu Slovan a mestu Lučenec,“ doplnil Bokor.

Medailou ocenení Juniori

Vo farbách Junioru sa najviac darilo pätici pretekárov, prvenstvá si zaknihovali Sophia Szmudová, Richard Sasvári, Jozef Najpauer, Kristína Remenárová a Daniel Nôta. Strieborné medaily si vybojovali Karol Kováč, Adam Remenár, Miriam Gregušová, Miriam Antony, Peter Michálik, Ella Pataiová, Marcel Pivarči, Michal Jackuliak, Tomáš Lörinčík a Krištof Piršel.

Pochvalu si zaslúžia aj bronzoví džudisti Leonard Vógel, Matej Sabó, Sebastián Stančík, Richard Navrátil, Jaroslav Štetka Matej Káka, Tomáš Caban, Matúš Kočiš, Matej Čeman, Nela Kladivíková, Sebastian Szmuda, Mia Majorová a Jakub Sabó.