Dôstojník americkej armády: Vojenské výcvikové stredisko Lešť na nás zapôsobilo

Na Slovensku aktuálne prebieha medzinárodné vojenské cvičenie Saber Strike 22.

LEŠŤ. V súčasnosti prebieha na Slovensku Medzinárodné vojenské cvičenie Saber Strike 22, ktoré aktuálne prešlo do taktickej fázy. Súčasťou dva roky plánovaného cvičenia je 2 200 vojakov, z toho 1 500 príslušníkov amerických ozbrojených síl so 600 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky.

V článku sa dočítate: Čo sa deje na letisku Boľkovce, dokedy tam budú americké jednotky

Prečo je na cvičení menej vojakov než sa plánovalo

Čo vlastne na cvičení robia Američania a s akou technikou k nám prišli

Má cvičenie súvis so situáciou na Ukrajine?

Dokedy tu budú americkí vojaci a kam pôjdu po cvičení

Čo sa stane ak napadnú Rusi niektorý štát NATO

„Cvičenie prebieha v priestoroch Centra výcviku Lešť, posádkového cvičiska Levice a tiež letísk Sliač a Kuchyňa. Na letisku v Boľkovciach je dislokovaná americká jednotka bezpilotných prostriedkov, ktorá ale z dôvodu operačnej požiadavky veliteľa cvičiacich jednotiek a nepriaznivého počasia aktuálne nevykonáva svoju činnosť," uviedol hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky Štefan Zemanovič, ktorý nevylúčil, že Američania opustia letisko ešte pred oficiálnym termínom skončenia cvičenia.

Vojakov je na cvičení menej ako sa plánovalo

Vojaci plnia v rámci Saber Strike 22 úlohy cielené na spoločnú pripravenosť na rýchle a efektívne presuny spojeneckých jednotiek v zimných podmienkach, vedenie obranných operácií a ich komplexnú logistickú podporu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/cv7g_GGi8CM

Priebeh cvičenia bol v pondelok 7. marca sprístupnený aj médiám, ktoré sa pozreli na taktickú fázu v Centre výcviku Lešť. Pôvodne plánovaná prehliadka na letisku v Boľkovciach bola z americkej strany zrušená. Na cvičení sa malo pôvodne účastniť viac slovenských vojakov no časť z nich bola nasadená na slovensko-ukrajinských hraniciach a to je jediné čo podľa hovorcu zasiahlo do priebehu o cvičenia.