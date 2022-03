Sezóna turnajov zahájená. Bojovníci Katsuda brali medaily

Zo Zvolena si zverenci Róberta Ráca, Romana Bunu a Lucie Balaškovej priviezli utešenú zbierku cenných kovov.

ZVOLEN. Počas predminulého víkendu (27. 2.) usporiadal zvolenský JUDO KAN po dlhšej covid pauze veľké podujatie pre kategóriu žiakov. Turnaja mladých nádejí v džude sa zúčastnilo bezmála 170 detí z rôznych kútov Slovenska. Judo klub Katsudo Lučenec reprezentovalo dvadsaťdva športovcov. A tí si počínali výborne.

Noel Skladivík s trénerom Róbertom Rácom (zdroj: Kristián Skladivík)

Na súťaži po dlhšej pauze, pre niektorých premiéra

Pre niektorých malých „Katsuďákov“ to bolo premiérové vystúpenie na významnom športovom podujatí. No ako sa neskôr ukázalo, ich snaha zabojovať o čo najlepšie umiestnenia mala zmysel.

„Za účasti 169 džudistov z klubov STU Bratislava, domáceho JUDO KAN-u Zvolen, lučeneckého Junioru, rimavskosobotskej Mladosti, Judo klubu Levice, banskobystrickej UMB Banská Bystrica a Dukly Banská Bystrica, Lokomotívy Rimavská Sobota, sme sa poslednú februárovú nedeľu zúčastnili turnaja aj my. Celkovým počtom športovcov to pripomínalo skôr Veľkú cenu mesta Zvolen,“ prezradil na úvod s úsmevom na tvári tréner lučeneckého Katsuda Róbert Rác.

Podľa slov skúseného kouča bolo náročné, najmä s prihliadnutím na dlhší súťažný výpadok malých športovcov, začať turnajom, kde je atmosféra úplne iná ako na tréningoch.

Džudisti Katsudo klubu Lučenec (zdroj: archív R. Ráca)

„Zo začiatku som mal tak trochu pocit, že deti akoby pozabúdali na to, ako to na turnajoch chodí, a že pociťovali trému. Bolo to badateľné na reakciách niektorých našich zverencov, deti boli takpovediac nevyzápasené.

Je pravda, že tréningy sa im snažíme spestriť aj riadenými zápasmi, ale je to častokrát úplne iné, ako keď športovec prežíva skutočný súťažný adrenalín, ktorý sa ukáže jedine na turnajoch. Veríme že nás už nezastaví žiadna prekážka v tom, aby sme mohli pokračovať a cestovať na rôzne turnaje,“ doplnil šéftréner Katsuda Rác.

Napriek spomenutým faktorom malí zverenci svojich koučov nesklamali. Odhodlanie bolo vidieť aj na džudistoch, ktorí sa na súťažné tatami postavili vôbec po prvýkrát. Dvadsaťdvačlenná výprava Katsuda si domov z mesta pod Pustým hradom priviezla utešenú zbierku cenných kovov.

Fantastická bilancia malých "Katsuďákov"

Prvenstvá vo svojich kategóriách vybojovali sedmi pretekári, zlaté medaily „pristáli“ na krkoch Milana „Bojku“ Filčíka, Sáry Laššákovej, Jakuba Tóčika, Dávida Volčuka, Emy Viganiovej a Tobiasa Červenáka. Ovenčení striebrom boli Noel „Kladivo“ Skladivík, Hanka Moravčíková, Juraj Bolkarski, Dávid „Bubu“ Bednár, Lukáš Grexa, Slavomír Ulehla, Matej „Hricko“ Hric a Peter Kurák. Bronz za tretie miesto si vybojovali Oliver „Oli“ Tompa, Matúš Ivanič, Dominik Tóčik, Adam Vigani, Simona Ulehlová, Sofia Oravcová, Tomáš Kelemen a Ema Kuráková.

„Hoci v našom klube platí nepísaná dohoda, že vôbec nie je dôležité vyhrať, ale snažiť sa v boji čo najviac a využiť techniky, ktoré sa preberajú na tréningových jednotkách, všetkým džudistom srdečne gratulujeme. Všetci džudisti predviedli pekné boje. Prajeme im do ďalších konfrontácií so súpermi veľa úspechov.

A tým, ktorým to na turnaji nevyšlo, odkazujem v mene všetkých trénerov toto: ´Hlavu hore, spoločnou prácou na tréningoch nájdeme cestu ku víťazstvu.´ Ak niekto vyhrá medailu, je to ako veľká odmena za ich prácu. My tréneri vždy oceníme našich športovcov, a to pochvalou, ktorá poteší aj víťaza, ale aj toho, kto prehral. Celkovo však musím uznať, že vo Zvolene predviedli pekné boje všetci naši džudisti,“ ocenil počínanie svojich zverencov Róbert Rác.

Marec v znamení súťaží a oceňovania

Ako na záver dodal, mesiac marec bude v podaní Katsuda skutočne perný. Malých džudistov čakajú tri turnaje medzinárodného charakteru, okrem toho je na programe aj slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie športovcov klubu.

Katsudo Lučenec sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým rodičom, ktorí boli nápomocní s dopravou, a to menovite dvom osobám: Milanovi Filčíkovi a Kristiánovi Skladivíkovi. Tí boli celý čas nápomocní na turnaji, nakoľko sa toto podujatie konalo v dvoch zvolenských telocvičniach.

Klub ďakuje aj sponzorom Milošovi Kelemenovi, Jaroslavovi Tóthovi z Hotelu Clavis, mestu Lučenec a riaditeľom škôl ZŠ DSA Lučenec Lenke Dymovej a ZŠ L. Novomeského Petrovi Paulovičovi. Vďaka patrí aj jednému nemenovanému sponzorovi judo klubu a, prirodzene, trénerským kolegom Róberta Ráca, ktorými sú Roman Buna a Lucia Balašková.