Dobrá atmosféra v hráčskej kabíne je polovica úspechu, tvrdí kouč

V Olovároch sa už roky drží pokope skvelá partia, skúsených futbalistov dopĺňajú ambiciózni mladíci. Nikto sa nad nikoho nepovyšuje, všetci ťahajú za jeden povraz. Dôkazom je výrok trénera: „Od hráčov sa často učím aj ja sám. A vôbec sa za to nehanbím.“

OLOVÁRY. Dlhoročný účastník V. ligy skupiny JUH si „polčas“ medzi oboma časťami aktuálnej sezóny spestril pôsobením v Zimnom pohári lučeneckého ObFZ. Olováry zimujú so ziskom devätnástich bodov za päť víťazstiev a kvarteto remíz na piatom mieste.

OFK Olováry v Zimnom pohári ObFZ Lučenec 2022 (zdroj: Róbert Rácz)

Horná polovica piatoligovej tabuľky je však mimoriadne vyrovnaná, čo demonštruje jednobodová strata na Tomášovce a, naopak, taktiež náskok jedného bodu pred šiestou Vinicou. Mužstvo gólovo potiahli najmä dvaja skúsení futbalisti. Ostrostrelec Tibor Fehér si v trinástich jesenných zápasoch pripísal osem presných zásahov, Ladislav Rácz rozvlnil siete súperov dovedna sedemkrát.

Zo zápasu Zimného pohára 2022 (zdroj: Róbert Rácz)

O hodnotení polsezóny, zimnej príprave, hráčskej fluktulácii či ambíciách tímu do odvetnej časti sme sa rozprávali s Attilom Kanyóom. Ten v klube Olovár pôsobí od sezóny 2018/2019, kedy mužstvo dokonca vyhralo „déčkovú“ skupinu piatej ligy, no postup do vyššej súťaže prenechalo inému tímu.

Pán tréner, obligátna otázka na úvod, ktorú kladieme všetkým – ako s odstupom času hodnotíte jesennú časť piatej ligy z hľadiska pôsobenia Olovár?

Podobne ako pred každou sezónou, aj teraz sme mali ambície skončiť v tabuľke čím vyššie. Minimálne v prvej trojke. Napriek tomu, že sme prvý domáci zápas proti Čebovcami nezvládli, úvod, resp. prvú časť jesennej časti sezóny sme mali veľmi dobrú. Vyhrali sme až päťkrát za sebou a následne sme získali cenný bod zvonku, z Jesenského.

Zlom prišiel, keď sme surovo prehrali doma s Radzovcami a vo Veľkom Krtíši sme taktiež nezískali ani bod.

Počítal som s tým, alebo, lepšie povedané, skôr som veril tomu, že z posledných zápasov získame aspoň desať bodov.