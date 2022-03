FOTO: Siedmi Bratislavčania nedokázali vzdorovať náporu Pelikánov

V závere zápasu dostali príležitosť ukázať sa aj dvaja lučeneckí mladíci. Ďuriš sa však pri premiére v novom drese necítil vo svojej koži.

LUČENEC. Úspešná dohrávka uprostred týždňa. Aj tak by sme mohli nazvať stredajší (9. 3.) dohrávaný zápas 24. kola basketbalovej extraligy mužov. Lučenec na svojej palubovke privítal tím, s ktorým v doterajšom priebehu súťaže raz vyhral a dvakrát ťahal za kratší koniec.

Zo zápasu BKM Lučenec - Inter Bratislava (zdroj: Natália Stratilová)

Hoci skúsení športoví nadšenci vedia, že každý zápas začína za stavu 0:0 a že súpera je neradno podceňovať, už predzápasová rozcvička oboch mužstiev čo-to odhalila. Pod deravými košmi lučeneckej ŠH ARENA sa na polke hostí rozcvičovalo (iba) sedem hráčov bratislavského Interu. Z nich len dvaja (Michael Fusek a Jure Zubac) mali nad dvadsať rokov...

Od úvodu diktovali tempo hry domáci basketbalisti. Zverenci kouča Sokolovskeho ťažili z viacerých strát mladíkov v žlto-čiernych dresoch, bodový náskok zvyšovali aj vďaka vyššej percentuálnej úspešnosti streľby spoza trojkového oblúka. Hoci Bratislavčania ako-tak vzdorovali v druhej desaťminútovke, BKM si náskok z prvých dvoch štvrtín v pohode ustrážil. Na polčasovú pauzu odchádzali tímy za stavu 36:27.

Do úvodných minút druhého dejstva vleteli Novohradčania ako víchor. V priebehu necelých troch minút pridali ďalších desať bodov, zatiaľ čo Meleščenkova omladina stačila zaznamenať len dva body. Kouč hostí reagoval time-outom, ten domácich Pelikánov ako tak pribrzdil. Skvelí lučeneckí fanúšikovia hnali svojich basketbalistov vpred aj v záverečnej štvrtine.

V nej dostala príležitosť ukázať sa aj širšia lavička domácich, na palubovku sa tak dostali mladíci Marko Grenda spolu s novou posilou BKM Šimonom Ďurišom. Novohradčania si do konca duelu svoj bodový náskok udržali a doterajšiu nepriaznivú sériu so žlto-čiernymi v rámci vzájomných konfrontácií v základnej časti súťaže tak dorovnali na 2:2.

Ďalší dohrávaný duel 24. kola Niké SBL (Handlová – Prievidza) je na programe už dnes večer. Zverencov trénera Sokolovskeho čakajú pred blížiacim sa play-off ešte dva duely. Už túto sobotu (12. 3., od 18.00 hod.) sa Novohradčania predstavia na palubovke Spišských Rytierov, presne o týždeň neskôr bude BKM v derniére základnej časti ligy hostiť Iskru Svit.

BKM Lučenec – Inter Bratislava 74:51 (15:9, 21:18, 17:9, 21:15)

TH: 3/1 – 9/8, Fauly: 16 – 13, Trojky: 13 – 5

Rozhodovali: Ženiš, Perečinský, Karnay

Lučenec: Buie a Pruitt po 20, Bolek a Castlin po 9, Johns 5 (Ancrum 5, Láštic a Siládi po 3, Ďuriš a Grenda 0)

Inter: Zubac 21, Fusek 10, T. Malovec 6, M. Koller 5, D. Koller 4 (Orihel 5, M. Malovec 0)

Povedali po zápase

Daniel Sokolovsky (tréner Lučenca): Celú sezónu som zdôrazňoval svojim hráčom, že nehrajú proti súperom, ale sami proti sebe. Naše sústredenie, disciplína a výkonnosť, vrátane dodržiavania princípov defenzívy a ofenzívy – ak toto všetko dodržujeme, hráme dobre. To sa potvrdilo vždy, keď sme zápasy vyhrávali. Inter bol dnes v ťažkej pozícii, pricestoval k nám s výrazne oklieštenou súpiskou. Napriek tomu sme rešpektovali jeho silu, pretože sme si boli vedomí toho, že môže vyhrať s akýmkoľvek tímom v lige. Tak ako sme hrali dnes, nemôžeme hrať v sobotu proti Spišskej Novej Vsi, pretože výsledok by bol úplne iný. Máme sa ešte v čom zlepšovať.

Šimon Ďuriš (hráč Lučenca): Myslím si, že dnešný zápas sme mali pod kontrolou, hoci Inter nás dnes trochu zaskočil svojou tvrdosťou, ale inak sme zápas kontrolovali. Ja osobne som sa pri svojom debute na palubovke pod dlhšej pauze necítil najlepšie, bol to pre mňa ako keby niečo nové. Verím, že v budúcnosti to už bude z mojej strany lepšie.

Oleg Meleščenko (tréner Interu): Gratulujem Lučencu, domáci dnes boli viac agresívni ako. Mojim hráčom však nemôžem nič vyčítať, snažili sa. Bola to skvelá škola pre mojich zverencov, najmä ak vezmeme do úvahy, že vekový priemer našich hráčov bol necelých 18 rokov. A úprimne, v niektorých momentoch som bol na svojich hráčov hrdý, ako makali, a to aj napriek tomu, že sme prehrali. Musíme však uznať, že Lučenec bol dnes lepší.

Timotej Malovec (hráč Interu): Pricestovali sme do Lučenca v okresanej zostave, so siedmimi hráčmi, z toho jeden bol po covide. V obrane aj v útoku sme spravili strašne veľa chýb, mali sme veľa strát, hrali sme zbrklo. Chýbali nám dvaja lídri, no to nie je výhovorka na to, aby sme mali nad dvadsať strát už asi tretí zápas po sebe. Bol to z našej strany zlý výkon.