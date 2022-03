Dva mládežnícke tituly, skúsenosti s repre i angažmán v Udinese Calcio

Odchovanec kalinovského Baníka v minulosti obliekal dres Žiliny, Slovanu a Ružomberka. Prednedávnom sa upísal druholigovému Slavoju Trebišov.

TREBIŠOV, KALINOVO. Tomáš Filipiak. Toto meno rezonovalo v rámci športovej verejnosti Novohradu i Gemera pred niekoľkými rokmi. Naposledy v rôznych žiackych kategóriách, v dnes už neexistujúcich kluboch ŠK Tempus Rimavská Sobota a LAFC Lučenec.

Skúsenosti z mládežníckych reprezentácií SR (zdroj: archív Tomáša Filipiaka)

Odchovanec kalinovského Baníka svoje futbalové napredovanie podchytil ešte ako mládežník. Rozvoju športových zručností napomohol prestup do mládežníckeho tímu žilinského MŠK, ďalším posunom vpred bolo aj následné pôsobenie v slávnom Slovane Bratislava.

“ Nezabudnuteľné zápasy sú však pre mňa tie, v ktorých som hral proti hviezdam ako Vlahović, Kulusevski, Ferran Torres, Eric García či Zaniolo. Na tieto duely spomínam najviac a najradšej. Všetci z menovaných futbalistov momentálne hrávajú v top svetových ligách a v Lige Majstrov. „ Tomáš Filipiak

Výrazný kariérny rast prišiel s novým zahraničným angažmánom. Ešte ako tínedžer sa Filipiak presunul do dorasteneckých kategórií talianskeho klubu Udinese Calcio, po dovŕšení seniorského veku sa vrátil na Slovensko. Zamieril do fortunaligového MFK Ružomberok, ktorého kmeňovým hráčom jej dodnes.

Tomáš Filipiak (zdroj: archív Tomáša Filipiaka)

Po viac i menej vydarených hosťovaniach sa pred niekoľkými dňami mladý stopér upísal Slavoju Trebišov. Druholigový celok v aktuálnej sezóne zimuje na 10. mieste. Naša redakcia sa rozhodla, že sa vydá po stopách mladého futbalistu, ktorý robí skvelú reklamu nášmu regionálnemu športu.

Skúsenosti s futbalovou repre (zdroj: archív Tomáša Filipiaka)

Tomáš, vaši rovesníci si na súboje s vami zo žiackych kategórií možno ešte spomínajú, iní zas registrujú vášho otca ako mládežníckeho futbalového trénera Baníka Kalinovo. No predsa len, skúste sa športovej verejnosti trochu viac predstaviť aj vy sám...

Aktuálne mám 21 rokov, s futbalom som začínal ako 6-ročný. V rámci tohto športu som si prešiel rôznymi pozíciami, dá sa povedať, že prakticky všetkými, okrem brankárskeho postu. Začínal som ako útočník, v žiakoch a v doraste som sa presunul do stredu zálohy. Odkedy pôsobím v mužskom futbale, hrám výlučne už len na stopérskom poste.

T. Filipiak s tímom (zdroj: archív Tomáša Filipiaka)

Skúsme teraz zaloviť v pamäti a obzrieť sa za vašou futbalovou kariérou...

Začínal som v domácom prostredí, v TJ Baník Kalinovo, ktorému vďačím za veľa. Mám k nášmu klubu viac než dobrý vzťah. Neskôr, ako dieťa, som prešiel tímami ŠK Tempus Rimavská Sobota a LAFC Lučenec, odkiaľ som sa následne posunul v rámci mládežníckych kategórií do MŠK Žilina, potom do Slovanu Bratislava a neskôr aj do zahraničia, do klubu Udinese Calcio v Taliansko.

Tomáš Filipiak v drese žilinského MŠK (zdroj: archív Tomáša Filipiaka)

V týchto troch kluboch som bol ako starší žiak a dorastenec. Keď som dovŕšil mužský vek, tak som sa vrátil na Slovensko do MFK Ružomberok. Kmeňovým hráčom tohto klubu som dodnes, hoci momentálne, a sú to najmä dve posledné sezóny, hosťujem v druhej lige. Najprv to bola FC Petržalka, neskôr Partizán Bardejov a momentálne trebišovský Slavoj.

Nás aktuálne zaujala práve vaša posledná zastávka. Skúste poodhaliť trochu viac. Ako vnímate vaše nové pôsobisko vo východoslovenskom druholigovom klube, ktorému ste sa nedávno upísali?

Zatiaľ veľmi dobre. Zimná príprava je náročná, ale tak to má byť. Tréningy sú na veľmi vysokej úrovni, čo mi môže len pomôcť. Sme tu mladý kolektív, takže si výborne rozumieme, na ihrisku to vyzerá tiež slušne.

S dresom nového zamestnávateľa - Slavoja Trebišov (zdroj: archív Tomáša Filipiaka)

Verím, že sa to odzrkadlí aj na výsledkoch v ostrých súťažných zápasoch. Čo sa týka zázemia, tak musím vypichnúť ľudí, ktorí sa starajú o chod klubu a jeho fungovanie.