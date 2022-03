Zbierali medaily i skúsenosti. Džudisti sa nových výziev nezľakli

Veľká cena Banskej Bystrice bola pre mladých lučeneckých športovcov skvelou previerkou ich schopností. Viacerí z nich sa konfrontovali s reprezentantmi Slovenska.

(Čítajte už teraz, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 15. marca 2022)

BANSKÁ BYSTRICA. Po februárovom obnovení turnajov a súťaží v džude, ktoré odštartoval zvolenský JUDO KAN, pokračovali podujatia v tomto športe aj začiatkom marca. Predminulý víkend (5.-6. 3.) sa uskutočnila Veľká cena mesta Banská Bystrica. Centrum Novohradu reprezentoval lučenecký Junior klub, a to hneď v niekoľkých kategóriách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sobota v znamení mladších žiakov a dorastencov

V meste pod Urpínom partia „Bokorovcov“ zápolila v rámci mladších a starších žiakov, dorastencov i juniorov. Po dlhšej dobe išlo o vôbec prvý rankingový turnaj zastrešený pod kategóriu grand prix na Slovensku. „V sobotu 5. marca cestovali do Banskej Bystrice mladší žiaci, avšak v značne oklieštene zostave. Mnohí naši džudisti boli tesne po prekonaní chorôb a na turnaje takejto kvality ešte neboli pripravení. V tejto kategórii nás tak zastupovali len traja pretekári,“ prezradil Michal Bokor, tréner lučeneckého Junior klubu.

Zo súťaže v B. Bystrici (zdroj: FB archív Junior klub / M. Bokor)

V hmotnosti do 38 kg to boli Matej Káka a Sebastián Stančík, vo váhe do 42 kg zas Richard Sasvári. Výborný vstup do turnaja mal najmä prvý menovaný. Káka hneď v úvode porazil najväčšieho favorita na zisk prvenstva z Bratislavy, žiaľ, v ďalšom vystúpení už toľko šťastia nemal.

„Tesne pred koncom Mateja súper porazil na ipon. V následných opravách, kde bojoval o postup o tretie miesto, taktiež neuspel. Skúsenejší zahraničný pretekár ho porazil, Matejovi sa tak ušlo končené siedme miesto. Sebovi Stančíkovi sa na veľkej cene nepodarilo zvíťaziť ani raz a na tomto podujatí napokon nezískal žiadne umiestnenie. Veľmi pekné konfrontácie ukázal v štyridsaťdvojke Rišo Sasvári. Z jeho strany to však nebol dostatočný výkon na zisk medailovej pozície a podobne ako Matej Káka, aj on obsadil konečnú siedmu priečku,“ zhodnotil vystúpenie tria mladších Juniorov tréner Bokor.

Zo súťaže v B. Bystrici - Lili Križová na 2. mieste (zdroj: FB archív Junior klub / M. Bokor)

Podľa jeho slov sa však malí borci v kimonách za svoje výkony nemusia hanbiť, keďže konkurencia súperov, navyše, mnohých zo zahraničia, bola v tejto kategórii nabitá. (pozn.: cca 3,5 min. v nahrávke sú menované krajiny-účastníci)

V tento deň sa pod Urpínom predstavili aj dorastenci. „V hmotnosti do 44 kg štartovala Lili Križová, ktorá súperky porazila úplne suverénnym a navyše krásnym spôsobom. V obidvoch prípadoch uštedrila svojim vyzývateľkám ipony a zvíťazila ešte pred časovým limitom.