FOTO: Trofej (opäť) v rukách piatoligistu

Okrem konečného poradia tímov sme spoznali aj mená držiteľov individuálnych ocenení.

LUČENEC. Trinásty ročník Zimného pohára ObFZ Lučenec spoznal meno nového držiteľa víťaznej trofeje. Presnejšie povedané – staronového držiteľa. Tohoročnú edíciu turnajovej súťaže (opäť) ovládlo mužstvo Radzoviec.

Z finále Zimného pohára ObFZ Lučenec 2022 (zdroj: Natália Stratilová)

Vyzývateľom piatoligistu bola v sobotu (12. 3.) šiestoligová Cinobaňa. Oba tímy sa do finále prebojovali po úspešných semifinálových ťaženiach zo začiatku marca.

Cinobaňa - Z finále Zimného pohára ObFZ Lučenec 2022 (zdroj: Natália Stratilová)

Cinobančania vtedy po penaltovom rozstrele vyradili Olováry, Radzovčania si poľahky poradili s Ružinou. No a práve „Baníkom“ sa napokon ušiel bronz, keďže Olováry sa zápasu o tretie miesto nemohli zúčastniť. Piate miesto si už minulý víkend vybojovali futbalisti Santria Láza, ktorí zdolali ďalšieho šiestoligistu – Hrnčiarske Zalužany v pomere 7:2.

Z finále Zimného pohára ObFZ Lučenec 2022 (zdroj: Natália Stratilová)

Nedávno skončeného Zimného pohára sa v roku 2022 zúčastnilo dovedna dvanásť tímov, zastúpenie mali mužstvá 6. ligy ObFZ Lučenec i V. ligy skupiny D – Hrnčiarske Zalužany, Baník Ružiná, Podrečany, Halič, Lovinobaňa, Divín, Biskupice, Radzovce, Santrio Láza, Cinobaňa, Olováry a Buzitka.

Radomír Berky (CŠK Cinobaňa) - najlepší hráč turnaja, s predstaviteľmi ObFZ Lučenec (zdroj: Natália Stratilová)

Finále prinieslo okrem jedenásťgólovej prestrelky aj peknú slávnosť po skončení posledného zápasu. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený hrajúci tréner a skúsený futbalista Radomír Berky (CŠK Cinobaňa), z radov víťazného mužstva vzišiel kráľ strelcov. Stal sa ním ostrostrelec Gábor Horváth (OŠK Radzovce).

Ladislav Gajdoš (zástupca Baníka Ružiná) - ocenenie za 3. miesto na turnaji, s predstaviteľmi ObFZ Lučenec (zdroj: Natália Stratilová)

Cinobaňa – Radzovce 4:7 (1:3)

Góly: 4. a 63. P. Čierny, 75. M. Berky, 80. R. Berky – 22. a 72. Iskra, 30. a 35. Horváth, 50. Matúška, 52. F. Tóth, 60. Lipták

Rozhodovali: S. Jačmeník, A. Mózer, F. Mózer

Cinobaňa: Hrubý – Csaba, Molokáč, Haráni, Melicher, R. Berky, Suja, Lauko, M. Berky, Čierny, Štuller

Radzovce: Národa – Telek, T. Tóth, Juhász, Lipták, Iskra, F. Tóth, Horváth, Matúška, Radics, Bencsík

Radomír Berky (tréner Cinobane): Natrafili sme na kvalitného súpera z Radzoviec, ktorý bol v každých situáciách lepší ako sme boli my. Naše ďalšie ambície spočívajú teraz hlavne v tom, aby sme udržali tento kolektív, ktorý máme, a aby sme sa pohybovali v okresnej súťaži do tretieho miesta. Zimná príprava bola veľmi slabá, schádzali sme sa v malom počte, pracovné záležitosti nám neumožňovali trénovať tak ako som si predstavoval. Čiže v prvom rade by mali chalani popracovať na kondičke, po technickej aj fyzickej stránke.

Alexander Mihályi (tréner Radzoviec): S výsledkom nie som až tak spokojný. Góly sme dali pekné, ale nemôžeme dostať štyri góly za dvadsať minút. Každý útočil a neplnili sme taktické veci. Chceli by sme ako tím vyhrať 5. ligu, podľa mňa na to máme kvalitné mužstvo. Chalani by mali popracovať na premieňaní šancí. Vytvoríme si ich dostatok, ale dávame z nich málo gólov. Keď popracujeme na šanciach, tak nebude žiadny problém.