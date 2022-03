Stolár z Betliara predsa len oživil zaniknuté miestne kino

Hneď jeho druhé predstavenie bolo nečakaným hitom.

BETLIAR. O snahe stolára Miroslava Balogha o oživenie kina Úsvit v Betliari sme písali v novembri minulého roku. Aj kvôli stále prebiehajúcej pandémii jeho snaha pôsobila ako utopický sen. Nakoniec si ho húževnatý chlapík aj vďaka ústretovosti vedenia obce splnil a prevádzku kina spustil.

Historickým dátumom sa pre jeho novú éru stala nedeľa 27. februára a prvým filmom, ktorý sa zjavil po dlhom čase na rozťahovacom plátne miestneho kina bol dánsky fim Divoch z prehliadky severských filmov Scandi.

„Je mi jasné, že sa tým zmení aj môj osobný život. Budem tam totiž musieť vždy pravidelne byť. Kebyže to však nakoniec nevyjde a ľudia nebudú mať o premietania záujem, aspoň budem mať novú životnú skúsenosť," rozlúčil sa s nami vlani v novembri filmový nadšenec s predstavou čo ho čaká po spustení prevádzky kina.

Z pôvodných plánov začať premietať pred Vianocami zišlo kvôli pandémii a aj kvôli potrebe "vychytania" technických problémov, ktoré sprevádzali spustenie prevádzky nakoniec zažilo kino v Betliari svoj nový úsvit až koncom februára tohto roku.

Začali z večera na deň

„Na to, že sme zverejnili oznam o prvom premietaní v nedeľu 27. februára na obed a večer o 19.00 hod sme už premietali prišlo ich pomerne dosť - až 17. Bolo to spontánne rozhodnutie. V sobotu večer sme to vyskúšali a keďže konečne všetko išlo bez problémov, tak som povedal, že nie je na čo čakať a ideme konečne do toho," opísal náhle rozhodnutie Balogh. Pôvodne mali totiž začať premietať v priestorov obnoveného kultúrneho domu skôr, ale pribrzdili ich technické problémy. Mali pripravené až tri predstavenia filmovej prehliadky Scandi, nakoniec boli radi, že zahrali aspoň dánsky film Divoch.

Premietanie síce prinieslo neveľký zisk, ale celý putoval na ušlachtilý cieľ.

„Výťažok zo vstupného sme sa rozhodli venovať na pomoc utečencom z ťažko skúšanej Ukrajiny," uviedli hneď po premietaní na sociálnej sieti. Takto zareagovali na vtedy čerstvé vojnové udalosti u nášho východného suseda.

Na prvé premietanie prišli miestni zvedavci, ľudia z okruhu Baloghových priateľov, ale aj filmoví fanúšikovia z blízkej Rožňavy, naučení sem chodiť na niekdajšie premietania filmového klubu.

Hneď druhé predstavenie už malo viac než slušnú návštevnosť hoci sa opäť netrápili s propagáciou a informácie o ňom priniesli len dva dni pred ním.

Na maďarský romantický film Snúbenec alebo milenec? s Vicou Kerekes, rodáčkou z Fiľakova bolo v sobotu 5. marca zvedavých 50 ľudí. Čo je pri diváckej mizérii zapríčinenej pandémiou a hlavne streamovacími platformami aj v etablovaných mestských kinách taký malý zázrak.

Divákov prilákala Vica

„Myslím si, že ich pozornosť pritiahla hlavne Vica, ale celkovo ľudia chodia aj zo zvedavosti pozerať ako fungujeme. Následne sme sa pustili do prehliadky francúzskych filmov "Créme de la créme". Zatiaľ sme odpremietali dva filmy, čaká nás v marci ešte jeden," povedal pôvodný povolaním stolár no teraz už zároveň prevádzkovateľ kina s tým, že dosť nádejí vkladá aj do prvého detského filmového predstavenia. To na rozdiel od bežných premietacích dní - stredu a v sobotu bude bývať v nedeľu o 15.00 hod.

„Snáď animovaným filmom Minna a továreň na sny potešíme už 20. marca nielen deti, ktoré budú mať lacnejšie vstupné, ale aj dospelých čo prídu s nimi a doprajeme im únik od zlých správ, ktoré sa na nás sypú zo všetkých strán," verí fanúšik strieborného plátna.

Oživiť analógového ducha

V kino kabíne spojaznili aj jednu z pôvodných premietačiek na klasický 35 milimetrový film. Ak by sa im podarilo na túto mašinu spraviť potrebný certifikát a zohnať niekoho s premietačským preukazom rád by Balogh doprial sebe aj divákom atmosféru kina spred nástupu digitalizácie.

"Kvôli projektoru, ktorý je umiestnený na mieste druhej premietačky by sme museli premietať síce s krátkymi prestávkami, ale rád by som zažil opäť zvuk premietačky s premietarne linúci sa do sály a aj trochu nekvalitný obraz, ktorý k tomu patrí. Snáď takéto predstavenie tiež zrealizujeme."

Objektívy premietačky na 35 mm premietačky možno ešte zaostria na nejaký dobrý film. (zdroj: Radovan Vojenčák)

Kino Úsvit chce naďalej počas dvoch dní v týždni hrať žánrový mix, aj komerčnejšie tituly, aj filmy pre náročnejšieho diváka. „Chceme osloviť každého diváka a hlavne ich naučiť, že fungujeme . Ešte stále ľudia nevedia a asi ani neveria, že máme v Betliari opäť kino," objasnil najbližšie plány OZ Úsvit Betliar.

Základom je podľa kinonadšenca do leta zohnať peniaze na zakúpenie techniky, ktorú majú požičanú zatiaľ bezplatne. „Všetko závisí ako to pôjde. A či naša ponuka predstavení dostatočne osloví ľudí. Som rád, že mám oporu aj vo svojej priateľke, ktorá mi pomáha nielen z predajom vstupeniek," zakončil Balogh.

Kino Úsvit nájdu prípadní záujemcovia o filmové zážitky v blízkosti vstupu do známeho miestneho kaštiela, ktorý sem ročne priláka tisícky návštevníkov. O programe kina sa dozvedia na sociálnej sieti facebook, kde má svoju stránku.