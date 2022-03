V rámci jarného upratovania sa uskutoční zber rôznych druhov odpadov

Obyvatelia Lučenca si môžu skrášliť svoje mesto v rámci jarného upratovania, ktoré sa uskutoční od piatka 18. marca do pondelka 28. marca.

BANSKÁ BYSTRICA . Obyvatelia Lučenca si môžu skrášliť svoje mesto v rámci jarného upratovania, ktoré sa uskutoční od piatka 18. marca do pondelka 28. marca. Ako radnica informuje na sociálnej sieti, počas týchto dní bude realizovaný zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov. Na tento zber a prepravu odpadu budú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov.

„Do veľkoobjemových kontajnerov patrí hlavne starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady. Je to odpad, ktorý sa z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených na kontajnerových stanovištiach pri bytových domoch a pri rodinných domoch,“ popisuje samospráva s upozornením, aby do týchto kontajnerov nedávali obyvatelia rastlinný odpad.

Mesto zabezpečí aj mimoriadny zber konárov od rodinných domov, takzvaný kampaňový zber v termínoch od 21. do 25. marca a od 28. marca do 1. apríla. Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom.

Radnica vyzýva obyvateľov, aby svojou zvýšenou aktivitou prispeli k jarnému upratovaniu a tým skrášleniu nášho mesta. V rámci čistenia mesta okrem svojich objektov, domov, dvorov a záhrad si môžu vyčistiť aj okolie týchto nehnuteľností a zapojiť sa do akcií prebiehajúcich v jarnom období a počas roka 2022.