Džudisti Katsuda sa opäť blysli. Tentokrát na banskobystrickom Grand Prix

Veľká cena Dukly Banská Bystrica priniesla do vitríny lučeneckého džudo klubu niekoľko medailí. Zahanbiť sa nenechali ani odchovanci Katsuda.

BANSKÁ BYSTRICA. Začiatkom marca (5.-6. 3.) sa v banskobystrickej Dukle uskutočnil dvojdňový medzinárodný turnaj Grand Prix Banská Bystrica. Toto podujatie bolo zároveň memoriálom trénera Jána Gregora staršieho.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za účasti takmer piatich stoviek džudistov zo siedmich krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Kosovo a domáce Slovensko) na Veľkej cene nechýbali ani malí bojovníci lučeneckého Judo klubu Katsudo. Tých viedol skúsený kouč Róbert Rác.

Z banskobystrickej GP (zdroj: archív FB Katsudo Lučenec)

Počas prvého turnajového dňa štartovala v meste pod Urpínom pätica „Katsuďákov“. Štyria z nich napokon vystúpili na stupienky pre víťazov. „Veľmi pekné duely predvádzali všetci naši džudisti. Chcem zároveň poznamenať, že dvaja z nich absolvovali svoju premiéru na medzinárodnom turnaji. Krásne druhé miesto v kategórii do 32 kg si vybojovala Silvia Kilačková, ktorá vo finálovom zápase prehrala len na technický jeden bod v prospech súperky z Česka. Dávid Bednár súťažil v kategórii do +60 kg. Krásnym hodom prešiel až do finále, kde už nestačil na súpera a tiež napokon skončil druhý,“ zalovil v pamäti tréner Róbert Rác, ktorý je právom pyšný na dvoch svojich striebrom ovenčených zverencov.

Z banskobystrickej GP (zdroj: archív FB Katsudo Lučenec)

Ďalšou z bojovníčok Katsuda, ktorá absolvovala na banskobystrickej Veľkej cene súťažnú premiéru, bola Sára Laššáková. Ani jej neunikol cenný kov.