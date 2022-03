Vrchol základnej časti? Dráma, emócie a buzzer beater

"Ak nebudeme disciplinovaní a nebudeme spolu držať ako jeden tím, budeme prehrávať. A keď prehráme v play-off, sezóna sa pre nás skončila", skonštatoval po zápase smutne kouč BKM Lučenec.

LUČENEC. Dramatický, emotívny, neuveriteľný, šialený... Prívlastkov, ktorými by sa dal charakterizovať posledný duel základnej časti basketbalovej extraligy mužov, by bolo zrejme neúrekom. Presnejšie povedané – termíny, ktorými by sme mohli opísať (najmä) záverečné minúty či sekundy zápasu Lučenca so Svitom.

Zo zápasu BKM Lučenec - Iskra Svit (zdroj: Natália Stratilová)

Mnohí fanúšikovia sa zrejme ešte dnes snažia spracovať, čoho svedkami boli v sobotu (19. marca) podvečer. Poďme však pekne po poriadku...

Tabuľkové postavenie, v kombinácii s dovtedajšou zápasovou bilanciou oboch hlavných aktérov, hovorilo pred sobotným 28. kolom Niké SBL jednoznačne v prospech Novohradčanov. Športoví nadšenci však vedia, že štatistiky sú jedna vec, a že každý zápas začína za stavu 0:0.

Zo zápasu BKM Lučenec - Iskra Svit (zdroj: Natália Stratilová)

O bojovnosti podtatrancov sa zverenci kouča Sokolovskeho presvedčili už v prvej desaťminútovke. Vyrovnanosť posledného duelu pred nadchádzajúcim play-off demonštrovalo skóre na svetelnej tabuli. Hoci domáci basketbalisti vyhrávali v 6. minúte tesným rozdielom 12:11, k čomu výraznou mierou prispieval dovtedy 6-bodový Johns, zo „štvrtinovej“ výhry sa napokon tešil Svit. Iskru ťahal najmä skúsený legionár Avramovič.

Ten bol, ako sa neskôr ukázalo, kľúčovou postavou tohto zápasu. Dvojminútová pauza a rýchle prebranie taktiky zapôsobili na Lučenčanov ako „živá voda“. Päťbodové manko nielen zmazali, ale do polčasu napokon aj otočili na svoju stranu. Už samotné polčasové skóre (53:51) naznačovalo, že o tuhý boj nebude núdza ani v po zmene strán.

Zo zápasu BKM Lučenec - Iskra Svit (zdroj: Natália Stratilová)

To sa do bodky napĺňalo už v tretej desaťminútovke, ktorú si pre seba napokon ukoristili hostia, hoci BKM bodovo stále viedol (74:73). V úplnom závere tejto štvrtiny vygradovali aj emócie.

Na palubovke i mimo nej. Ich neprimeranosť, najmä na strane hosťujúceho tímu, „ocenili“ arbitri najskôr vylúčením trénera Svitu Bujasa.