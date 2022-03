V Poltári chcú zmodernizovať športovú halu aj okolitý areál za viac ako 500-tisíc eur

Počas prác sa vnútorné priestory nevudú dať využívať. Začne sa s nimi ešte v tomto roku.

BANSKÁ BYSTRICA. Modernizáciu telocvične a jej okolia na Sklárskej ulici pripravila samospráva mesta Poltár. Ako agentúru SITA informovala projektová manažérka z mestského úradu Jana Hájičková, náklady na rekonštrukciu budovy telocvične sú vyčíslené na 507 571,77 eur. Radnica chce 60 percent financovať z nenávratného finančného príspevku vo výške 304 543,06 eur, pričom mesto by sa na projekte podieľalo 40 percentným spolufinancovaním vo výške 203 028,71 eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu služieb v oblasti športovej infraštruktúry pre obyvateľov mesta Poltár a okolitých obcí

Hlavnou aktivitou projektu je modernizácia budovy telocvične a jej areálu.

„Mesto by chcelo získať financie na zateplenie obvodového plášťa budovy, výmenu okien a dverí a rovnako aj na zateplenie strechy. V interiéri haly by sa opravil povrch a vymenila palubovka hracej plochy. Projekt rieši aj okolie mestskej haly, kde by sa v areáli využil priestor na vybudovanie novej bežeckej dráhy a dvoch nových multifunkčných ihrísk. V neposlednom rade by sa opravilo aj oplotenie areálu,“ konkretizovala projektové manažérka s tým, že cieľom je zlepšiť aktuálny technický stav budovy, tepelno - technické vlastnosti obalových konštrukcií, zvýšiť estetickú hodnotu budovy a jej areálu.

Na stavebné práce je aktuálne vyhlásené verejné obstarávanie.

„Predpokladaný začiatok rekonštrukcie je určený na štvrtý kvartál tohto roka. Rekonštrukcia je naplánovaná na sedem mesiacov a ovplyvní užívateľov po dobu realizácie hlavných aktivít, keď vnútorné priestory telocvične nebudú môcť byť využívané,“ popísala Hájičková a dodala, že po dokončení bude športovisko slúžiť obyvateľom mesta Poltár a jeho okolia.

„Rovnako budú športovisko aj naďalej využívať obe základné školy a športové kluby,“ uzavrela manažérka.