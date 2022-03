Zápas medzi Cinobaňou a Divínom mohol skončiť aj 8:7

V drese Uhorského sa zaskvel päťgólový mladík Vikor. Kokava naskočila do jarných odviet výhrou na pôde súpera.

LUČENEC A OKOLIE. Futbalová 6. liga pokračovala počas uplynulého víkendu druhým kolo jarných odviet. Všetky výsledky, zápasové štatistiky a pozápasové hodnotenia si môžete prečítať tu, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny.

Hr. Zalužany - Biskupice 5:1 (1:1)

Góly: 27. a 60. Láska, 55. I. Markotán (z PK), 68. T. Kubaliak, 80. R. Kojnok - 20. Nagy

ŽK: 47. Mušuka

Rozhodoval: M. Jačmeník

DOMÁCI: Paraj - Čavoj (60. Ďalog), M. Markotán (69. Hriň), Rončák, Horváth (46. Turoň), F. Kojnok, R. Kojnok, F. Kubaliak, T. Kubaliak (75. Karkusz), Láska, I. Markotán (63. Burín)

HOSTIA: György - Illéš, Farkaš, Farkas, Máté, Oláh, Bogdáň, Nagy, Mušuka, Molnár, Zilíz

V prvom polčase hrali domáci veľmi nepresne a hostia im boli vyrovnaným súperom, o čom svedčí aj skóre 1:1. Po zmene strán domáci spresnili hru, zatlačili hostí do defenzívy a vytvorili si množstvo gólových šancí. To sa napokon prejavilo aj na konečnom výsledku tohto zápasu.



Mýtna - Podrečany 5:0 (4:0)

Góly: 6.,31.,42. a 63. Koristek, 26. Kralinský

Rozhodoval: Žiak

DOMÁCI: Mikla - Oravec, Stupár, Abelovský, Kralinský (65. Harčár), Golian, Koristek (65. Fiľo), Novák (55. Mužík), Mázik (55. Mazik), Mišík, Sivok

HOSTIA: Sychra - Tušim, Oláh, Randlísek, Berky, Melicherčík, Andel, Hronec - Vrbiniak, Smekal, Válek

Počas prvej futbalovej nedeli jarnej časti sezóny na domácom ihrisku privítali futbalisti Mýtnej hostí z Podrečian. Po úvodnom oťukávaní sa skóre stretnutia menilo už v 6. minúte, keď sa z nevinne vyzerajúcej akcie presadil hlavou domáci Koristek. Po strelenom góle prevzal taktovku zápasu domáci tím a natrvalo sa nasťahoval na polovicu hostí. V 26. minúte sa sieť hostí rozvlnila po druhýkrát, keď sa do streleckej listiny sa zapísal Kralinský. V 32. minúte sa stav stretnutia menil opäť, vydarená spolupráca Koristeka s Golianom skončila Koristekovou umiestnenou strelou od tyči v sieti - 3:0. Do polčasu sa skóre menilo ešte raz, pri chuti hrajúci Koristek po peknej akcii svojím tretím gólom zvýšil na 4:0. Druhý polčas domáci pokračovali vo svojej útočnej hre a v 63. minúte si Koristek vychutnal hosťujúceho brankára - 5:0. Do konca zápasu mali domáci ešte množstvo šancí, no ani jedna už neskončila v sieti, a tak sa zápas skončil zaslúženým víťazstvom domácich. Treba však objektívne skonštatovať, že výsledok stretnutia mohol byť ešte krajší.



Cinobaňa - Divín 5:1 (3:1)

Góly: 4. a 52. M. Berky, 23. R. Berky, 30. P. Čierny, 65. Csaba (z PK) - 39. Čonka

ŽK: 66: Činčura

Rozhodoval: Kováč

DOMÁCI: Hrubý - Csaba, Haráni, P. Čierny, Vaculčiak (66. Lauko), Suja, R. Berky, Deme (74. Malček), Balog (81. J. Čierny), M. Berky, Čonka

HOSTIA: Šoltés - V. Havrla, Bucha, Činčura (71. Holík), D. Havrla, Kmeť, Tomašik, Kucej, Štengl (46. Okša), Peťko (46. Haranza), Čonka (87. Leško)

Cinobaňa sa od začiatku zápasu zahryzla do svojho súpera a už v 4. minúte otvoril skóre Marek Berky. V 20. min. mohol vyrovnať Havrla, ale v čistej šanci zachraňoval Čonka. Následne pridali domáci do polčasu ešte dva góly, strelecký účet v tomto stretnutí si otvorili aj R. Berky a P. Čierny. Na konci polčasu hostia znížili na 3:1. Hoci konečný výsledok napokon skončil 5:1, v druhom polčase bol Divín futbalovejším mužstvom a keby sa stretnutie skončilo hoci aj v pomere 8:7, nikto by sa nečudoval.



Halič – St. Halič 1:0 (1:0)

Góly: 35. Gálik

ŽK: 39. Olšiak, 65. Hámorník, 90. Paľaga – 23. Dudáš, 24. Kortiš

Rozhodoval: Kováč

DOMÁCI: O. Papanitz - Póni, Macko, Koška, Borovec, Búlik (80. M. Papanitz), Tóth, Gracza, Gálik (87. Paľaga), Olšiak (59. Hámorník), Dobrocký

HOSTIA: Galamb - Matúška, Kökény, Kortiš, Kišvince, Dudáš (83. Vrábeľ), Bubenka, Šípoš, Vyhrabáč (46. Farkaš), Cerovský (76. Baláž), Šerfözö

V príjemnom jarnom počasí, pred peknou kulisou 166 divákov, začali domáci tlakom a už v úvode dvakrát nastrelili brvno brány hostí. Jediný gól zápasu vsietil peknou technickou krížnou strelou domáci Gálik. Po prestávke úroveň hry upadla, hostia si vypracovali niekoľko šancí, trafili tyč, ale skóre sa už nezmenilo. Tri body si tak zaknihovali domáci Haličania.



Santrio Láza – Lovinobaňa 1:0 (0:0)

Góly: 83. Majoroš

ŽK: 59. Nociar, 84. A. Mišík – 48. F. Majkút

ČK: 68. F. Majkút (po 2. ŽK)

Rozhodoval: S. Jačmeník

DOMÁCI: Vrbiniak - Š. Lapin, O. Mišík, Nociar, A. Mišík, Šumec, Sarvaš, J. Lapin (11. Majoroš), J. Lapin, Stieranka, Dobročka (78. Mitter)

HOSTIA: Rác - Jaško, Rafaj, J. Becáni, F. Majkút, Marek Majkút, Martin Majkút, D. Grexa, Hronec, Babka, Marcel Majkút

Súper sa predstavil vo veľmi dobrom svetle, hral rýchly a behavý futbal. Domáci len ťažko dokázali nájsť recept na zisk plného počtu bodov. V druhom polčase dal jediný gól zápasu Majoroš, domáci si tak vybojovali cenné tri body.

Uhorské – P. Dravce 9:0 (2:0)

Góly: 3. Nosáľ (z PK), 34., 49., 69., 77. a 81. Vikor, 51., 53. Csányi, 60. Kurák (z PK)

ŽK: 60. Košťál

Rozhodoval: F. Mózer

DOMÁCI: Trčan - Rončák, Nociar (58. Obročník), Mizera (61. Hyravý), Kurák, Kuvik, Ružička (37. Baláž), Nosáľ, Csányi (72. Siheľský), Vikor, Straško (72. HRONEC)

HOSTIA: Milei - Košťál, Hukkeľ, Nôta, A. Baláž, Kubinec, Fertö, Hodul, Molnár, Varga (46. D. Berky), A. Berky (47. A. Baláž)

V prvom polčase sa hral slabý futbal, mužstvá si vytvorili minimum šancí. Po zmene strán už domáci jednoznačne dominovali, vysoko a suverénne zvíťazili. Gólovo exceloval hlavne Vikor, ktorý strelil päť gólov.



Vidiná - Kokava n/Rim. 0:2 (0:0)

Góly: 53. M. Sendrei, 76. Šuniar

ŽK: 59. Janšto, 83. Melicher – 44. M. Sendrei, 51. Jakub Becáni, 74. Kafka, 83. Suja

Rozhodoval: S. Jačmeník

DOMÁCI: Václavík - Stieranka, Špak, Janšto, Kocúr, Telek, Schvarz, Melicher, Biblyák (63. Kaličiak), Šupina, Kučera (75. Juríček)

HOSTIA: Suja – Ján Becáni, Kafka, Jakub Becáni (55. Oláh), Bavala (72. Radič), Chromek (86. Horváth), Rábik, Filipiak, Oravec (86. Nemčok), M. Sendrei, Varga (55. Šuniar)

Vidiná v prvom jarnom domácom zápase nastúpila bez niekoľkých kľúčových hráčov, čo sa odrazilo aj na výsledku tohto duelu. Po výhre v Biskupiciach, žiaľ, prišlo domáce sklamanie a prehra 0:2.

TABUĽKA