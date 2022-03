Pri poslednej večeri sa hrá naozaj chutne

Niekdajší kláštor v Rožňave ponúka viaceré lahôdky pre milovníkov kvalitnej hudby.

Článok pokračuje pod video reklamou

ROŽŇAVA. Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor v Rožňave po uvoľnení protiepidemiologických opatrení rozbehlo svoju činnosť. Hlavne v jeho hudobnom programe sa objavujú hudobné lahôdky pre náročnejšie publikum. Tie sa servírujú v miestnosti, ktorá slúžila v minulosti aj ako jedáleň a na stene ju zdobí zreštaurovaná maľba poslednej večere. A tak Ježiš aj s apoštolmi sú jedinečnou kulisou všetkých podujatí konaných vo vnútorných priestoroch centra

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aktivisti premieňajú kláštor na kultúrne centrum Gemera Čítajte

Alternatívne celoslovenské hviezdy i lokálne kapely

„Sme spokojní s návštevnosťou našich koncertov, Na pomery nášho mesta je to viac než slušné, napríklad aj na koncerte Doroty Nvotovej bolo okolo 50 divákov, čo je si myslím slušné. Lokálne koncerty sú viac menej jazzové, ale akcie, ktoré môžeme usporadúvať vďaka získaným peniazom z Fondu na podporu umenia sa snažíme robiť multižánrovo aj keď s orientáciou na slovenskú alternatívnu scénu,“ zhodnotil Tomáš Székely pri pohľade na mesačný program ich kultúrno - kreatívneho centra.

Publikum nemajú ešte úplne vyhranené, čo sa nedá podľa jeho slov ani zhodnotiť po ročnom pravidelnom fungovaní výrazne poznačenom pandémiou koronavírusu. Prvý koncert usporiadali po uvoľnení protiepidemiologických opatrení už koncom februára. Išlo o koncert kapely Archívny chlapec. Najbližšou väčšou kapelou bude v piatok 1. apríla koncert úspešného zoskupenia Longital. Pomedzi to je program vyskladaný regionálnymi zoskupeniami.

Kompletný program majú v Kláštore spravený až do konca júla a už teraz plánujú ďalšie koncerty na ďalšie mesiace. „Medzi tými, ktorých u nás uvítame budú Chiki Liki Tu-a, Puding pani Elvisovej, Marián Slávka s projektom Láska 2 a ani ma rýchlo nenapadne, kto je tam ďalší. Je to tak, že každú sobotu bude u nás nejaký koncert. Skúšame medzi známejšie mená zaraďovať lokálnych interpretov."

Majú už v podstate vlastných muzikantov

Kláštor má v podstate už svojich miestnych hudobníkov. Skúšajú totiž v priestoroch centra. Tí hrávajú pravidelne pre verejnosť obtýždeň a striedajú sa s ďalšími muzikantami z Rožňavy.

„Takže každý týždeň máme aj hudobnú akciu, ktoré začali ako jam session kde dostanú priestor v rámci nášho názvu kultúrno-kreatívne centrum ale poskytneme im aj našu aparatúru. Ktokoľvek príde a má chuť môže vybehnúť na pódium a predviesť. Toto nám vlani úplne dobre fungovalo a veríme, že to bude fungovať aj naďalej," opísal Székely, nie celkom klasický, systém podpory regionálnych hudobníkov. „Ale je to lepšie keď je to možné už vonku na našom nádvorí, kde je na to lepší priestor. Ľudia na to reagovali naozaj dobre."

Prečítajte si

Prečítajte si Odhodlaný stolár z Betliara oživil zaniknuté miestne kino Čítajte

Medzi divákmi koncertu Dorty Nvotovej sa mihli aj mladí fanúšikovia metalu. Nedalo sa neoopýtať či sú stálejšími návštevníkmi koncertov v centre, ktoré sa zameriava na iné hudobné žánre. „Sú to skutoční milovníci hudby, ktorí prídu naozaj na čokoľvek. Okrem koncertov robíme aj čítačky a besedy s rôznymi spisovateľmi. Keďže v našich priestoroch sa nachádza aj kníhkupectvo Artforum. Snážime sa všetko robiť tak, aby sme väčšinu akcií ťahali hlavne vonku, lebo vnútorný priestor je komornejší," povedal člen tímu, ktorý sa podujal na úlohu spraviť v Rožňave centrum kultúry na Gemeri. Tým vonku myslel vnútorný dvor kláštora, ktorý prešiel dôkladnou rekonštrukciou a treaz je pripravený aj vďaka stálemu pódiu na rôzne podujatia.

Koncerty sa snažia ukončiť do desiatej večer, lebo sa nachádzajú neďaleko od obytnej zóny aj miestnej nemocnice.

„Naozaj sa tešíme už na obdobie keď sa bude dať sedieť vonku a užívať si príjemné chvíle, pri ktorých zabudnú naši návštevníci na negatívne veci, ktoré sa na nás v poslednom čase akosi „sypú“ zo všetkých strán," zakončil Tomáš Székely z kultúrno - kreatívneho centra Kláštor v Rožňave.