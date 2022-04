Návrh už Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

BRATISLAVA. Priemyselný park Rimavská Sobota by mohol získať osvedčenie o významnej investícii. Návrh už Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom investičného projektu je príprava strategického územia „Priemyselný park Rimavská Sobota“ s plánovanou výmerou 164,83 hektára, ktoré bude situované vo viacerých katastrálnych územiach okresu Rimavská Sobota.

„Priemyselný park Rimavská Sobota má predpoklad prilákať investície nielen v oblasti priemyselnej výroby a služieb, ale aj v oblasti výskumu a vývoja, a tým priamo prispieť k naplneniu cieľa vlády znížiť regionálne rozdiely v Slovenskej republike, čím je preukázaný verejný záujem na uskutočnení investičného projektu," uvádza sa v materiáli.

Výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote odsúhlasila vláda ešte v januári minulého roka. Celkový rozpočet by mal dosiahnuť maximálne 9,84 milióna eur. Park by mal vytvoriť minimálne 500 nových pracovných miest. Rezort hospodárstva už dávnejšie ohlásil, že do priemyselného parku by mohla prísť bavorská spoločnosť Ziegler Group.