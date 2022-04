Mesto by do škôl mohlo prijať vyše dvesto ukrajinských detí

Samospráva zdôrazňuje, že dokáže popri ukrajinských deťoch garantovať dostatok miest v školách pre slovenské deti.

VEĽKÝ KRTÍŠ. Mesto Veľký Krtíš by do svojich základných škôl mohlo prijať 210 ukrajinských detí.

Pre TASR to uviedla Lucia Zvarová z kancelárie primátora.

Pripomenula, že podľa údajov z jednotlivých škôl by vedeli prijať do prvej základnej školy 119 žiakov, do druhej 40 a do tretej 51.

"Je to doplnenie tried v jednotlivých ročníkoch do povolenej kapacity," zdôraznila s tým, že do materských škôl by momentálne mohli prijať desať ukrajinských detí na poldennú výchovu.

Zároveň potvrdila, že samospráva dokáže popri ukrajinských deťoch garantovať dostatok miest v školách pre slovenské deti.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR usmernil všetky regionálne ÚVZ, aby pre mimoriadnu situáciu umožnili využívať aj iné priestory, ako len oficiálne schválené zariadenia pre deti predškolského veku.

Môžu to byť napríklad centrá voľného času, materské centrá, základné umelecké školy a podobne. Mesto Veľký Krtíš však podľa Zvarovej takéto rozširovanie priestorov zatiaľ nezvažuje.

Ako ďalej dodala, v meste nezaznamenali žiadny prílev utečencov ani nápor na služby. Konštatovala tiež, že samospráva o pobyte a pohybe ľudí z Ukrajiny na svojom území informácie nemá.

Zatiaľ nemajú povinnosť niekde sa hlásiť ani nič oznamovať. Pravidlá sa však každý deň menia.

Register voľných kapacít v školách pre žiakov z Ukrajiny je spustený. Jeho cieľom je ľahší nástup pre deti, žiakov a študentov z Ukrajiny do škôl. Register sa nachádza na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a k dispozícii je aj jeho ukrajinská verzia.