Turizmus v Novohrade má jeden problém, zážitkov však ponúkame naozaj dosť

LUČENEC. Turizmus patrí v regióne Novohrad k veciam, ktoré mu môžu pomôcť aj v nevyspytateľnej dobe akú už v posledných dvoch rokoch prežívame a aj napriek neistým ekonomickým vyhliadkam v blízkej budúcnosti. Často ani domáci obyvatelia nepoznajú svoje okolie, to môžu ho obdivovať individuálne, ale aj pomocou rôznych zážitkov a produktov, ktoré región ponúka. Deje sa tak aj vďaka práci Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie. Jej riaditeľ Tomáš Krahulec upozornil však na jeden fakt, ktorý bráni úplnému rozvoju tohoto odvetia.

„Novohrad, ale aj Podpoľanie má problém s ubytovacími zariadeniami. Ak by sem chcela prísť čo i len časť ľudí, ktorá kvôli rôznym dôvodom namiesto zahraničia zvolí možnosť dovolenky na Slovensku nebude sa mať už kde ubytovať. Vidím v tom však aj veľkú príležitosť. Vytvárať zážitky, nielen aby sme zaplnili existujúcu ubytovaciu kapacitu, ale ponúknuť ich aj tým, ktorí sem prídu zatiaľ na jeden deň, ale uvideli by, že sa sem oplatí vrátiť na dlhšie a lepšie spoznávať tieto regióny."

Z toho dôvodu sa snaží ich organizácia spolupracovať na organizovaní rôznych podujatí, ale ich aj sama vytvárať.

„Veľkou vzpruhou by však bolo keby vláda vyhlásila výzvy pre samosprávy podporené peniazmi na vytvorenie ubytovacích kapacít, lebo skoro v každej obci sa nájdu objekty, ktoré by bolo vhodné adaptovať na tieto účely. Dosť samospráv aj u nás je nastavených tak, že by do toho šlo ale nemajú za čo," upozornil Krahulec.

Ten predpokladá aj, že ak sa aktuálna situácia výrazne nezhorší, tak počas tohtoročnej hlavnej turistickej sezóne sa existujúce kapacity naplnia. „Vlani sme mali síce vďaka pandémii najnižší počet prenocovaní, „len“ 116-tisíc prenocovaní, prekročeniu hranice 100-tisíc pomohlo až to, že sa od Vianoc uvoľnili dlho trvajúce tvrdé protiepidemické opatrenia a ľudia túto možnosť na relax využili naplno. Ukazuje to, že sa investície do rozvoja turizmu oplatili a priniesli osoh."

Vo víne je skrytý potenciál

OOCR sa snaží o lepšie využitie potenciálu, ktorý v sebe skrýva Veľkokrtíšska vínna oblasť.

„Ideme do mnohých, myslím si, že pre región prínosných podujatí. Prvým je naša spolupráca so združením Veľkokrtíšska vínna cesta, ktorá oslavuje 10. výročie. Stane sa tak už v sobotu 9. apríla v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši. Kde vinári z tohto združenia predstavia nové vína," povedal jej riaditeľ. Ako podotkol určite to nie je ojedinelá spolupráca s nimi. Radi by tento ojedinelý produkt s veľkým potenciálom už v najbližšej dobe zviditeľnili viac.

„Stali sme sa partnermi tohto občianskeho združenia, ktoré je členom našej organizácie. Vďaka získaným prostriedkom z BBSK im pripravujeme novú webovú stránku a ideme im vytvoriť jednotnú identitu pod ktorou budú vystupovať - pomocou fotografií, ale aj videí. Vidíme v tom veľký potenciál. Vieme si predstaviť v budúcnosti aj projekt vínobusu, ktorý by počas víkendov premával medzi vinárstvami. Vinári túto aktivitu vítaju."

Koncom júna usporiadajú opäť Hontiansko-Veľkokrtíšsku vínnu cestu, do ktorej bude zapojených takmer 30 vinárstiev medzi ktorými bude premávať kyvadlová doprava. Záujemcova tak budú môcť nerušene poznávať vína zrodené v tejto oblasti.

Viacero vlakových zážitkov, medzi nimi aj raritný parný zelený „Bond“

Obľúbenými, hlavne medzi rodinami s deťmi sa stávajú aj netradičné jazdy vlakom. V tomto roku ich bude viacero.

„Pripravujeme nové zážitky a od prvého mája spúšťame vlakovú sezónu vlakom z Maďarska, konkrétne z Balážskych Ďarmot. Vlak príde pri príležitosti otvorenia cyklosezóny v Novohrade. To pripravujeme pri vodnej nádrži Ľadovo v spolupráci s mestom Lučenec. Bude tam bohatý kultúrny program s tým, že tam bude z mesta premávať aj turistický vláčik," načrtol riaditeľ OOCR aké bude prvé podujatie.

Týmto vlakom k nám príde až sto hostí a turistov, ktorým predstavia Lučenec aj jeho okolie. Recipročne pre slovenských záujemcov túto možnosť vrátia maďarskí partneri počas letnej sezóny, keď bude môcť od ísť k nim tiež také množstvo záujemcov. Termín nie je ešte upresnený, ale pravdepodobne sa tak stane začiatkom augusta pri príležitostí Dní Ipľa, ktoré oslavujú v Balážskych Ďarmotoch každoročne.

Už 18. júna sa zopakuje vlaňajšia úspešná jazda parného vlaku zo Zvolena do Fiľakova. Tentoraz bude mať vlak väčšiu kapacitu, aby sa nestalo to čo vlani, keď sa do neho nedostali všetci záujemcovia. Pomôcť tomu má aj predpredaj lístkov, ktorý bude zabezpečovať, cez svoju internetovú stránku, Krajská kancelária cestovného ruchu.

„Najväčším lákadlom bude určite ťahúň vlaku. Ide o lokomotívu prezývanú Zelený Anton, ktorá je bez preháňania svetovou raritou. Ide totiž o jedinú funkčnú lokomotívu radu 486.0 ktorej sa vyrobilo v rokoch 1934 až 1938 v lokomotívke Škoda Plzeň iba 9 kusov. Tento rušeň má „bondovské“ označenie 007," prezradil Krahulec.

Jazda bude spojená nielen s prehliadkou fiľakovského hradu, ale aj predstavením regiónu Novohrad. Na spodnom hrade by sme radi vytvorili remeselné trhy a plus aj ďalší program.

„Počas folklórneho festivalu Koliesko vypravíme z Detvy do Kokavy nad Rimavicou Sklársky expres. V ňom oboznámia sklárski majstri záujemcov nielen s výrobou skla. V Kokave bude v budove Starej školy pokračovanie vlaňajšej výstavy Príbeh skla. Tu bude pripravený tiež sprievodný program. Ale samozrejme bude dostatok času pozrieť sa aj na samotný folklórny festival, kde sa návštevníci zabavia pri hudobných vystúpeniach, alebo ochutnajú miestne špeciality," spresnil riaditeľ.

Nemalo by však ísť o jediné podujatia súvisiace s vlakmi. Pripravujú sa aj pravidelné letné víkendové vlaky z Lučenca do Ipolytarnócu, kde je svetoznáma chránená prírodná rezervácia ponúkajúca zážitok pre celé rodiny. To však záleží od rozhodnutia maďarskej strany. Zástupcovia ŽSR ponúkli možnosť prevádzkovania týchto vlakov každú nedeľu v mesiacoch júl a august.

Športová atrakcia i koordinácia regionálnej značky

„Čo sa týka ďalších podujatí, tak bude spolupracovať so všetkými veľkými kultúrnymi, ktore sa budú konať v našom regióne. Sami by sme koncom júla vytvorili aj jedno vlastné, športové. Pôjde o olympijský triatlon. Začínalo by sa plávaním na vodnej nádrži v Ľuboreči, pokračovalo bicyklom popri kúpalisku v Dolnej strehovej a do Rapoviec odtiaľ do Lučenca, kde by prebehol beh," povedal Krahulec.

OOCR sa stala aj koordinátorom značky regionálny produkt Novohrad. Už pod nimi vyšla začiatkom apríla nová výzva pre regionálnych producentov, ktorí by chceli získať toto označenie. Časom by chceli toto označenie udeľovať ešte, nielen podnikateľom v gastre, ale aj poskytovateľom ubytovania.

„Značku chceme oživiť účasťou remeselníkov na rôznych podujatiach aj mimo regiónu. Koncom mája sa chystáme otvoriť aj remeselný pitvor v Divadle B.S. Timravy v Lučenci, ktorý bude priestorom pre všetkých regionálnych producentov, tí sa tam budú môcť vďaka jeho vybaveniu prezentovať pomocou workshopov, prednášok, bude tam môcť prebiehať regionálna výchova pre školy, vystupovať tam budú môcť divadelníci i hudobníci."

Náučný okruh od banickeho mesta k takmer najmenšiemu na Slovensku

Vo Veľkom Krtíši vďaka získaným financiám oblastná organizácia pripravuje v spolupráci s viacerými partnermi vyše štvorkilometrový náučný okruh v lokalite Babka. Pomocou informačných tabúľ bude vyznačených až 18 stanovíšť, kde vzniknú oddychové zóny v ktorých oboznámia príchodzích okrem iného aj s históriou baníctva či ukážkami prírode blízkeho hospodárenia v lese.

„Z jedného oddychového miesta bude aj výhľad na mestečko Modrý Kameň a všetky jeho dominanty – hrad, kalvária i kostol. Bude to určené nielen pre peších, radi by sme to spravili aj pre cyklistov či nordic walkerov.," doplnil riditeľ OOCR s tým, že pracovníci spoločnosti Lesy SR už aktuálne čistia trasu, následne upravia cesty, ktoré vyštrkujú a spevnia. Trasa síce nebude vhodná pre cestné bicykle, ale zvládnuť by ju mali aj deti.

„A tých projektov v rámci na ktorých spolupracujeme je naozaj ešte dosť. Vďaka financiám, ktoré prerozdelil BBSK pribudnú v Novohrade ďalšie viaceré zaujímavé atrakcie. Asi najzaujímavejšie je ďpokračujúce oživenie Divínskeho hradu, kde po hodovni, mučiarni pribudne krytá miestnosť pri vstupnej bráne. V nej bude informačné aj vzdelávacie minicentrum. Samozrejme, že chystáme aj obľúbené letné cyklobusy, kde bude jedna zmena, autobus smerujúci na Látky bude zachádzať aj do Detvy, kde sú tiež výborné možnosti na cykloturistiku. Vďaka spomínaným aktivitám ukážeme dúfam nielen turistom, ale aj miestnym, že je tu stále čo objavovať,“ zakončil riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.