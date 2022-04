Futbalový servis: Derby bez víťaza i gólov, Lipták rozhodol dvomi penaltami

Prinášame vám kompletný výsledkový servis zápasov TIPOS III. ligy Stred, IV. ligy skupiny JUH a V. ligy skupiny D. Vieme aj to, kde sa nehralo.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Pred niekoľkými hodinami sme spoznali výsledky zápasov tretej, štvrtej a piatej ligy. Uplynulý víkend (2.-3. 4.) ponúkol množstvo futbalových konfrontácií. Nadšencov najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete azda najviac zaujímal duel, ktorý sa hral v rámci 17. kola TIPOS III. ligy Stred. Fiľakovské FTC privítalo v nedeľu (3. 4.) mužstvo z centra Novohradu.

Lučenec a Fiľakovo si body delili aj v príprave (zdroj: Róbert Rácz)

O tom, ako dopadli ostatné zápasy TIPOS III. ligy Stred, IV. ligy skupiny JUH a V. ligy skupiny D, si môžete prečítať v našom článku, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny. Poznáme zápasové štatistiky, výsledky a prinášame vám exkluzívne pozápasové vyjadrenia vybraných koučov. Vieme aj to, kde sa nehralo.

TIPOS III. liga Stred - 17. kolo

Kalinovo - Žarnovica 1:2 (0:1)

Góly: 89. Cibula - 17. Šmatlák, 71. Ismael Stephane Ouattara

ŽK: 54. Výbošťok

DOMÁCI: Rusnák - Filipiak (46. Radič), Uhlár, Ivan, Segeč, Fajčík (85. Vaľko), Jass (46. Vančo), Koták, Dobiáš (46. Kulich), Keszi (67. Zöllei), Cibula

HOSTIA: Repiský - Cehula, Kruľák, Jenat, Boniš, Výbošťok (89. Ďurian), Škrteľ (85. Beko), Ismael Stephane Ouattara, Kodjo Hounlete, Šmatlák, Mishko (50. Černák)

Csaba Csányi (tréner Kalinova): Mám pocit, že dnešný zápas niektorí hráči akoby podvedome podcenili. Boli sme vlažní a napriek tomu, že sme vedeli, čo súper hrá, k protihráčom sme dostupovali pozde. Nešli sme na kontakt, Žarnovicu sme nechali zbytočne hrať. Hostia majú úplne od základov prekopaný hráčsky káder, v zápase boli nebezpečnejším mužstvom. Navyše, po našej štandardke sme inkasovali, paradoxne, gól práve my. Do druhého polčasu som vymenil troch hráčov, zmenili sme spôsob hry a rozostavenie. Išli sme však do rizika a z našej strany to už bol iný zápas. Mali sme dobrú gólovú príležitosť na vyrovnanie, no bez efektu. Súper, naopak, neustále hrozil rýchlymi a nebezpečnými brejkmi. Po našej chybe sme inkasovali druhý gól. Snažili sme sa však ďalej o skorigovanie nepriaznivého stavu, neraz sme išli do úplného rizika. Gól na 2:1 sme dali pozde. Na viac sme sa však nezmohli. Musíme ďalej bojovať, ďalej hrať. Utvoril som si obraz o tom, ktorí hráči môžu a ktorí zas nemôžu hrať na niektorých postoch.